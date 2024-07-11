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Влад Шевченко назвав три улюблені місця Києва, де його часто можна зустріти

Четвер 11 липня 2024 16:43
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Влад Шевченко назвав три улюблені місця Києва, де його часто можна зустріти Блогер Влад Шевченко назвав улюблені місця Києва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Сьогодні, в еру соцмереж, зустріти кумира та сфотографуватися з ним можна просто під час прогулянки. Для цього потрібно просто знати, де любить прогулюватися зірка. Наприклад, популярний блогер Влад Шевченко дуже полюбляє гуляти сам або з вагітною дружиною в трьох місцях Києва.

Своїми улюбленими локаціями столиці Влад поділився в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) після зйомок розважального шоу Нового каналу "Хто зверху?".

Ботанічний сад ім. Гришка

Через те, що я абсолютно доброї душі людина, розповім ідеальний час для прогулянки цим садом. Нещодавно був там із мамою та дружиною в неділю о 20:30. Не зранку, як усі їздять. Там майже нікого не було.

Порада: щойно зайдете, поверніть ліворуч і підіть по першій стежинці. Ми не зустріли там жодної людини! Хоча зробили добре таке коло.

Люблю цей парк, бо проїхати треба абсолютно небагато, а відчуття, наче потрапляєш за місто.

Печерський район

Обожнюю гуляти біля свого будинку. Чи сам, чи з дружиною.

Влад Шевченко назвав три улюблені місця Києва, де його часто можна зустрітиКиїв (Фото: unsplash.com)

Дніпровська набережна

Дуже люблю прогулюватися біля пам’ятного знаку на честь заснування Києва. Знаєте, ця скульптура, де Кий, Щек, Хорив та Либідь біля Дніпра.

Хто такий Влад Шевченко

Влад Шевченко народився у Вінниці. Він - український актор, комік, режисер і сценарист. Брав участь у шоу "Ліга Сміху" у команді "Моя Провінція".

Влад Шевченко назвав три улюблені місця Києва, де його часто можна зустрітиВлад Шевченко (фото: instagram.com/vlad.shevchenko_)

Хлопець прославився завдяки своїм кумедним відео у TikTok, в яких він висвітлює життєві теми, близькі мільйонам людей.

Раніше Шевченко заробляв на життя як ведучий різних заходів, проте після повномасштабного вторгнення прийняв рішення більше не проводити свята, щоб його не "гризло" сумління.

Влад Шевченко назвав три улюблені місця Києва, де його часто можна зустрітиВлад Шевченко з дружиною (фото: instagram.com/vlad.shevchenko_)

Влад одружений на блакитноокій красуні Анастасії. Вони познайомилися у 2014 році, коли дівчина переїхала з Покровська до Вінниці. З того часу гуморист “по вуха закоханий” у неї. Свою дружину гуморист називає музою та найкращим критиком. Пара чекає на першу дитину.

Влад Шевченко назвав три улюблені місця Києва, де його часто можна зустрітиКомік і його обраниця Анастасія скоро стануть батьками (фото: instagram.com/vlad.shevchenko_)

У день Києва 2024 інши зірки теж назвали улюблені та особливі місця столиці.

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