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Светлана Лобода впервые завсетила на фото лицо дочки Тильды

Новина українською → Дубай, Пятница 07 мая 2021 11:07
Светлана Лобода впервые завсетила на фото лицо дочки Тильды Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Светлана Мащенко

Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочурки Тильды. Правда и тут артистка прибегла к маскировке, нацепив на ребенка солнцезащитные очки. Певица сейчас наслаждается отдыхом в солнечном Дубае, хвастаясь снимками оттуда.

Фото певицы с дочуркой появилось в Instagram.

"Как же хорошо в мае в Дубае", - подписала милый кадр певица.

На нем она позирует на пляже в белом купальнике и соломенной шляпке.

Светлана Лобода впервые завсетила на фото лицо дочки Тильды

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

У Светланы Лободы две дочери. Если старшая Евангелина родилась (2011) от отношений с украинским хореографом Андреем Царем, то имя отца Тильды артистка скрывает.

Такая секретность спровоцировала слухи о том, что девочка родилась от отношений Светланы с Тиллем Линдеманном - лидером группы Rammstein. Девочка появилась на свет 21 мая 2018 года в Лос-Анджелесе. А в июле 2017-го Лобода и Линдеманн вместе оказались на фестивале "Жара" в Баку, где довольно тесно общались. После этого немецкий музыкант еще несколько раз прилетал в Москву, где встречался с певицей.

Светлана Лобода впервые завсетила на фото лицо дочки Тильды

Коллаж: Тилль Линдеманн и Светлана Лобода летом 2017-го

Когда спустя девять месяцев после встречи с Линдеманном, Лобода родила девочку поползли слухи, что именно музыкант отец ребенка. К тому же назвала она ее фактически в его честь - Тильдой.

Лицо девочки, которой вот-вот исполнится три годика, Светлана толком ни разу не показала. Поговаривают, что малышка ни капли не похожа на лидера Rammstein, который ей на самом деле не отец. Поэтому артистка продолжает хайповать на этой теме, не желая раскрывать правду.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода подала в суд на пластического хирурга, который засветил видео с операции.

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