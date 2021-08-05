Вкуснейшая кукуруза в духовке - это просто: рецепт от участника "МастерШеф"

В Украине сейчас сезон кукурузы. Попробуйте приготовить ее в духовке, ведь это просто и очень вкусно.
Рецептом поделился участник кулинарного шоу "МастерШеф" Дмитрий Касап.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
кукуруза
сливочное масло — по 20 граммов на початок,
петрушка — небольшой пучек
укроп — небольшой пучек
соль, перец — по вкусу
специи (розмарин, тимьян, мускат или чеснок) — по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления :
Почистите кукурузу.
Сделайте смесь из масла, мелко порубленной зелени, соли и перца.
Готовой смесью тщательно обмажьте со всех сторон кукурузу.
Заверните каждый початок в фольгу и затем еще в пекарскую бумагу.
Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Чем полезна кукуруза
В кукурузе содержатся витамины А, группы В, Е, Н (биотин), а также кальций, магний, фосфор, калий, натрий, железо, йод. Кукуруза уникальна тем, что в ее составе есть небольшое количество золота. Она способствует нормализации гормональных процессов в организме и укрепляет иммунитет.