Смачна кукурудза в духовці - це просто: рецепт від учасника "МастерШеф"

В Україні зараз сезон кукурудзи. Спробуйте приготувати її в духовці, адже це просто і дуже смачно.
Рецептом поділився учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Дмитро Касап.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
кукурудза
вершкове масло - по 20 грамів на качан,
петрушка - невеликий пучок
кріп - невеликий пучок
сіль, перець - за смаком
спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) - за смаком.
Покроковий рецепт приготування :
Почистіть кукурудзу.
Зробіть суміш з масла, дрібно посіченої зелені, солі і перцю.
Готовою сумішшю ретельно обмажте з усіх боків кукурудзу.
Загорніть кожен качан у фольгу і потім ще в пекарський папір.
Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
Чим корисна кукурудза
У кукурудзі містяться вітаміни А, групи В, Е, Н (біотин), а також кальцій, магній, фосфор, калій, натрій, залізо, йод. Кукурудза унікальна тим, що в її складі є невелика кількість золота. Вона сприяє нормалізації гормональних процесів в організмі і зміцнює імунітет.