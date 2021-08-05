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Смачна кукурудза в духовці - це просто: рецепт від учасника "МастерШеф"

Автор: Styler

В Україні зараз сезон кукурудзи. Спробуйте приготувати її в духовці, адже це просто і дуже смачно.

Рецептом поділився учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Дмитро Касап.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

  • кукурудза
  • вершкове масло - по 20 грамів на качан,
  • петрушка - невеликий пучок
  • кріп - невеликий пучок
  • сіль, перець - за смаком
  • спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) - за смаком.

Покроковий рецепт приготування :

  1. Почистіть кукурудзу.
  2. Зробіть суміш з масла, дрібно посіченої зелені, солі і перцю.
  3. Готовою сумішшю ретельно обмажте з усіх боків кукурудзу.
  4. Загорніть кожен качан у фольгу і потім ще в пекарський папір.
  5. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Чим корисна кукурудза

У кукурудзі містяться вітаміни А, групи В, Е, Н (біотин), а також кальцій, магній, фосфор, калій, натрій, залізо, йод. Кукурудза унікальна тим, що в її складі є невелика кількість золота. Вона сприяє нормалізації гормональних процесів в організмі і зміцнює імунітет.

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