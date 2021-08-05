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Вкуснейшая кукуруза в духовке - это просто: рецепт от участника "МастерШеф"

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Четверг 05 августа 2021 14:23
Вкуснейшая кукуруза в духовке - это просто: рецепт от участника "МастерШеф" Фото: Рецепт кукурузы в духовке (pixabay.com)
Автор: Styler

В Украине сейчас сезон кукурузы. Попробуйте приготовить ее в духовке, ведь это просто и очень вкусно.

Рецептом поделился участник кулинарного шоу "МастерШеф" Дмитрий Касап.

Вам понадобятся такие ингредиенты:

  • кукуруза
  • сливочное масло — по 20 граммов на початок,
  • петрушка — небольшой пучек
  • укроп — небольшой пучек
  • соль, перец — по вкусу
  • специи (розмарин, тимьян, мускат или чеснок) — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления :

  1. Почистите кукурузу.
  2. Сделайте смесь из масла, мелко порубленной зелени, соли и перца.
  3. Готовой смесью тщательно обмажьте со всех сторон кукурузу.
  4. Заверните каждый початок в фольгу и затем еще в пекарскую бумагу.
  5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Чем полезна кукуруза

В кукурузе содержатся витамины А, группы В, Е, Н (биотин), а также кальций, магний, фосфор, калий, натрий, железо, йод. Кукуруза уникальна тем, что в ее составе есть небольшое количество золота. Она способствует нормализации гормональных процессов в организме и укрепляет иммунитет.

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