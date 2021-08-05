Вкуснейшая кукуруза в духовке - это просто: рецепт от участника "МастерШеф"
Фото: Рецепт кукурузы в духовке (pixabay.com)
В Украине сейчас сезон кукурузы. Попробуйте приготовить ее в духовке, ведь это просто и очень вкусно.
Рецептом поделился участник кулинарного шоу "МастерШеф" Дмитрий Касап.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
- кукуруза
- сливочное масло — по 20 граммов на початок,
- петрушка — небольшой пучек
- укроп — небольшой пучек
- соль, перец — по вкусу
- специи (розмарин, тимьян, мускат или чеснок) — по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления :
- Почистите кукурузу.
- Сделайте смесь из масла, мелко порубленной зелени, соли и перца.
- Готовой смесью тщательно обмажьте со всех сторон кукурузу.
- Заверните каждый початок в фольгу и затем еще в пекарскую бумагу.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Чем полезна кукуруза
В кукурузе содержатся витамины А, группы В, Е, Н (биотин), а также кальций, магний, фосфор, калий, натрий, железо, йод. Кукуруза уникальна тем, что в ее составе есть небольшое количество золота. Она способствует нормализации гормональных процессов в организме и укрепляет иммунитет.
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