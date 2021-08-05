Смачна кукурудза в духовці - це просто: рецепт від учасника "МастерШеф"
Фото: Рецепт кукурудзи в духовці (pixabay.com)
В Україні зараз сезон кукурудзи. Спробуйте приготувати її в духовці, адже це просто і дуже смачно.
Рецептом поділився учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Дмитро Касап.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- кукурудза
- вершкове масло - по 20 грамів на качан,
- петрушка - невеликий пучок
- кріп - невеликий пучок
- сіль, перець - за смаком
- спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) - за смаком.
Покроковий рецепт приготування :
- Почистіть кукурудзу.
- Зробіть суміш з масла, дрібно посіченої зелені, солі і перцю.
- Готовою сумішшю ретельно обмажте з усіх боків кукурудзу.
- Загорніть кожен качан у фольгу і потім ще в пекарський папір.
- Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
Чим корисна кукурудза
У кукурудзі містяться вітаміни А, групи В, Е, Н (біотин), а також кальцій, магній, фосфор, калій, натрій, залізо, йод. Кукурудза унікальна тим, що в її складі є невелика кількість золота. Вона сприяє нормалізації гормональних процесів в організмі і зміцнює імунітет.
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