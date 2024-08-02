"Вкрай важко": відомі актори відповіли, що думають про відключення світла

Що розповів Довженко

"Зараз дійсно стало легше, але скажу, що я і раніше ставився з розумінням, бо ми живемо у воєнних реаліях, треба бути готовими до усього. Єдиний здоровезний мінус - ті незрозумілі графіки, які геть не працювали, принаймні в мене", - зазначив актор, який грав у фільмі "Будинок "Слово" та серіалі "Дільничний з ДВРЗ".

В'ячеслав Довженко (фото: instagram.com/sldovgenko)

"І хоча в мене є повербанк, не встигав зарядити ані телефон, ані його, бо за 2 години це зробити важко, коли ще графіки не співпадали. Я живу на 10-му поверсі, в мене електроплита, тому коли вимикали електрику, можливості приготувати щось гаряче або заварити каву або чай не було", - додав він.

Втім, Довженко навчився пристосовуватися до обставин. Хоча й без казусів не обійшлося. Одного разу він застряг у ліфті зі своїм собакою. На щастя, поруч був електрик, який почув актора і швидко його "визволив".

Що про блекаути думає Атанасова

"Так, до відключень я адаптувалася абсолютно! Більшість українців мають сильний дух, нас важко залякати чи зламати, тому ми знаходимо можливість покращити умови життя навіть у такій ситуації", - зазначила зірка серіалів "Розтин покаже", "Рубан" та "Папаньки".

"Я живу на столичній Солом'янці, до нас часто прилітають ворожі "привіти", і світло у нас вимикають, як і всюди - іноді по 8 годин, іноді графіки не співпадають, іноді вимикають раніше, а іноді раптово електрика є", - додала вона.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Актриса живе на 21 поверсі. І одного разу їй довелося спускатися та підійматися без ліфта. Коли ж вона здолала усі поверхи, світло раптово увімкнулося.

"Мій лайфхак - зайняття спором, адже саме це допомагає мені підніматися на 21 поверх, не запихавшись. Насправді я важче переношу відсутність води, яка зникає разом зі світлом. І тому мию голову пізно вночі, коли дають світло", - розповіла Атанасова.

"І хоча для мене це не проблема, розумію, що від вимкнень дуже страждають люди з дітьми або старенькі. Моя мама живе на 6-ому поверсі, їй нещодавно зробили операцію на нозі, і їй вкрай важко підніматися. На жаль, таких людей у нас багато", - зазначила вона.

Який лайфхак використовував Портянко

Зірка серіалів "Дільничний з ДВРЗ", "Розтин покаже" та "Козаки. Абсолютно брехлива історія" розповів, що раніше у блекаутах була чіткість і ясність. Але протягом останніх місяців йому було важко звинути до відключень.

Ігор Портянко (фото: instagram.com/ictvua)

"Але попри все це, мені пощастило: бо ми живемо на 1-ому поверсі та не маємо проблем з підійманням. До того в мене собака, тому коли вимикають електрику, я або дружина виходимо з собакою на вулицю. Також в мене не зникає вода у крані, що також величезний плюс особливо влітку", - каже Портянко

"І все це можна назвати моїми позитивними історіями у блекаутах, які допомогли мені краще їх перенести. Проте зазначу, що у самих цих вимкненнях нічого хорошого немає", - додав він.

За словами актора, він навчився зберігати їжу у холодильнику під час відключень світла. Для цього він морозив у пляшках солону воду, яка потім "тримала" холод та не давала продуктам зіпсуватися.

Як відомий актор пристосувався до відключень світла

Дєньга, відомий за серіалами "Відділ 44" та "Розтин покаже 3", навчився підлаштовуватися під блекаути, адже виховує двох маленьких доньок та живе в Одесі.

Сергій Дєньга (фото: instagram.com/sergeydenga)

"Я придбав акумуляторні батареї, тепер в мене є світло і інтернет. Але ситуація ускладнюється тим, що в мене дві маленькі доньки по 3 рочки, і ми мешкаємо на 17 поверсі", - розповів актор.

"Тому готуємо їжу для доньок, коли світло є, а ще усім раджу термопот замість чайника: окріп зберігається 4 години, можна зробити кашу, заварити чай, каву. Дуже зручно. Ще є плитка з газовим балончиком - це про всяк випадок", - пояснив він.

Минулої зими, пригадав Дєньга, було важко. Але цього року він та його сусіди подбали про те, аби в їхньому будинку працював ліфт та була холодна вода. Також він планує встановити сонячні батареї.