"ВКонтакте" в Украине снова заработал, но есть нюанс: вопрос закона

Социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная в Украине, на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что посещения сайта возможно без ограничений со смартфонов. Разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

"Пользуйтесь VK, как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - говорится в сообщении администрации социальной сети.

В сообщении говорится, что для украинских пользователей отныне нет препятствий для коммуникации, используя сеть "ВКонтакте". Речь о том, что уже не нужно устанавливать сервисы VPN для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

Стоит напомнить, что ограничение на работу российских соцсетей и сайтов действуют в Украине с 2017 года.

Напомним, что в среду, 13 мая 2020, Верховная Рада проголосовала за продление запрета российских сайтов и соцсетей на территории Украины. Ограничения касаются "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Mail.ru" и "Яндекс".

Стоит отметить, что до того, как стать президентом Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он заявил о том, что альтернативных соцсетей украинцам недостаточно, если они обходят данный запрет.