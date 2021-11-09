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Включаем аварийку правильно: за что водитель может получить штраф

Автор: Анна Шиканова

Водители не всегда правильно ориентируются в ситуациях, когда нужно включить аварийную сигнализацию при остановке. В последнее время участились случаи, когда полиция выписывает штраф за отсутствие аварийки при остановке по требованию инспектора.

Об этом сообщает "Дорожный адвокат".

Штраф за отсутствие аварийной сигнализации в Украине составляет 425 гривен, и водители редко пытаются оспаривать его.

За отсутствие аварийки при остановке по требованию полиции, обычно выписывают протокол по ч. 2 ст. 122 КуоАП – "Неправильное использование внешних осветительных приборов".

Однако в пункте ПДД 9.9 указывается, что аварийная сигнализация должна быть включена в случае остановки по требованию сотрудника полиции или в результате ослепления водителя светом фар.

Поэтому водителя не могут штрафовать на основании ч. 2 ст. 122, так как тут предусмотрено наказание за не включение предупредительных сигналов при начале движения или изменения направления (поворот). И об остановке по требованию полиции тут нет ни слова.

В таких ситуациях полиция должна выписать штраф на основании ст. 125 КУоАП.

Стоит отметить что водители действительно должны включать аварийную сигнализацию, если они делают остановку по требованию полиции. И за отсутствие аварийки могут наказать.

Если будет выписан штраф по ч. 2 ст. 122 – то он будет незаконным и его будет легко оспорить в суде.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли оштрафовать водителя за езду на летней резине в зимний период.

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