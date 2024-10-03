Визнав себе винним. Шокуючі подробиці розслідування смерті Меттью Перрі

Лікар Марк Чавес, звинувачений у смерті американського актора Меттью Перрі , визнав свою провину. Тепер йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання BBC розповідає про деталі цієї справи.

Лікар Меттью Перрі визнав себе винним

Відповідна інформація стала відомою після судового засідання. Чавес передавав кетамін іншому лікарю, Сальвадору Пласенції, аби вже той постачав його акторові.

Прокурори стверджують, що помічник зірки серіалу "Друзі" Кеннет Івамаса співпрацював із двома лікарями, аби знаходити своєму керівнику кетамін. Йшлося про суму на понад 50 тисяч доларів, яку актор витратив на препарат за кілька тижнів до своєї смерті.

У рішенні суду повідомляється, що обидва лікарі мали переписку в месенджерах, де обговорювали, за скільки можна продати акторові ампули з наркотиком, називаючи при цьому Перрі "повним дурнем".

Чавесу, який погодився на співпрацю зі слідством, можуть зменшити обвинувачення, але загалом йому загрожує до 10 років ув'язнення, якщо суд визнає його винним.

Лікар погодився здати свій паспорт і медичну ліцензію. Його звільнили під заставу, а остаточний вирок буде винесений 2 квітня наступного року.

Меттью Перрі помер у жовтні 2023 року (фото: instagram.com/mattyperry4)

Інші деталі справи

Чавес є одним із п'яти осіб, яких звинувачують у смерті Перрі. 54-річного актора знайшли мертвим у джакузі на задньому дворі свого будинку в жовтні минулого року.

Експертиза виявила високу концентрацію кетаміну в крові знаменитості та встановила, що гострий вплив речовини міг призвести до смерті. Кетамін, як відомо, використовується для лікування депресії, тривоги та болю.

У своїй угоді про визнання провини Чавес зазначив, що отримував препарат як від своєї колишньої клініки, так і оптового дистриб'ютора - за допомогою фальшивого рецепту.

"Він взяв на себе відповідальність і готовий співпрацювати", - повідомив адвокат Чавеса під час судового засідання.

Меттью Перрі помер через передозування кетаміном (фото: instagram.com/mattyperry4)

Що відомо про смерть і хвороби Перрі

Офіційною причиною його смерті став вплив кетаміну, який він приймав тривалий час через депресію та тривогу. Також зірка мав проблеми з серцем.

За кілька тижнів до своєї смерті актор проходив інфузійну терапію кетаміном. Препарат спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи та пригнічення дихання.

Протягом багатьох років Перрі боровся з наркотичною та алкогольною залежностями, і не соромився говорити про свої проблеми. Він навіть написав мемуари про це, які випустив незадовго до смерті.

Його життя обірвалося 28 жовтня минулого року. Поховали актора 3 листопада на приватному цвинтарі Forest Lawn у Лос-Анджелесі, неподалік від студії Warner Brothers. На церемонії прощання були його колеги із серіалу "Друзі", а загальна кількість присутніх складала близько 20 осіб.

Через алкогольну залежність Перрі понад 10 разів проходив реабілітацію та відвідав тисячі зустрічей Анонімних Алкоголіків. Він також страждав на синдром наркотичного кишківника, що виник через надмірне вживання опіоїдів.

У 2018 та 2019 роках актор пів року провів у лікарні через перфорацію шлунково-кишкового тракту. Перрі перебував у комі два тижні, дев'ять місяців користувався колостомним мішком.

Лікарі повідомляли рідним, що він мав лише 2% шансів, щоб вижити. Зірку тоді під'єднали до апарату ЕКМО, який виконував функції його легенів та серця.