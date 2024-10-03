Признал себя виновным. Шокирующие подробности расследования смерти Мэттью Перри

Врач Марк Чавес, которого обвинили в смерти американского актера Мэттью Перри , признал свою вину. Теперь ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание BBC рассказывает о деталях этого дела.

Врач Мэттью Перри признал себя виновным

Соответствующая информация стала известна после судебного заседания. Чавес передавал кетамин другому врачу, Сальвадору Пласенции, чтобы тот уже поставлял его актеру.

Прокуроры утверждают, что помощник звезды сериала "Друзья" Кеннет Ивамас сотрудничал с двумя врачами, чтобы находить своему руководителю кетамин. Речь шла о сумме более 50 тысяч долларов, которую актер потратил на препарат за несколько недель до своей смерти.

В решении суда сообщается, что оба врача имели переписку в мессенджерах, где обсуждали, за сколько можно продать актеру ампулы с наркотиком, называя при этом Перри "полным дураком".

Чавесу, согласившемуся на сотрудничество со следствием, могут уменьшить обвинения, но в общей сложности ему грозит до 10 лет заключения, если суд признает его виновным.

Врач уже согласился сдать свой паспорт и медицинскую лицензию. Он был освобожден под залог, а окончательный приговор станет известным 2 апреля следующего года.

Мэттью Перри умер в октябре 2023 года (фото: instagram.com/mattyperry4)

Другие детали дела

Чавес является одним из пяти человек, обвиняемых в смерти Перри. 54-летний актер был найден мертвым в джакузи на заднем дворе своего дома в октябре прошлого года.

Экспертиза выявила высокую концентрацию кетамина в крови знаменитости и установила, что острое влияние вещества могло привести к смерти. Кетамин, как известно, используется для лечения депрессии, тревоги и боли.

В своем соглашении о признании вины Чавес отметил, что получал препарат как от своей бывшей клиники, так и оптового дистрибьютора - с помощью фальшивого рецепта.

"Он взял на себя ответственность и готов сотрудничать", - сообщил адвокат Чавеса во время судебного заседания.

Мэттью Перри умер из-за передозировки кетамином (фото: instagram.com/mattyperry4)

Что известно о смерти и болезнях актера Мэттью Перри

Официальной причиной его смерти стало влияние кетамина, которое он принимал длительное время из-за депрессии и тревоги. Также у звезды были проблемы с сердцем.

За несколько недель до своей смерти актер проходил инфузионную терапию кетамином. Препарат вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания.

В течение многих лет Перри боролся с наркотической и алкогольной зависимостями и не стеснялся говорить о своих проблемах. Он даже написал мемуары об этом, которые выпустил незадолго до смерти.

Его жизнь оборвалась 28 октября прошлого года. Похоронили актера 3 ноября на частном кладбище Forest Lawn в Лос-Анджелесе, недалеко от студии Warner Brothers. На церемонии прощания были его коллеги из сериала "Друзья", а общее количество присутствующихсоставляло около 20 человек.

Из-за алкогольной зависимости Перри более 10 раз проходил реабилитацию и посетил тысячи встреч Анонимных Алкоголиков. Он также страдал синдромом наркотического кишечника, возникшим из-за чрезмерного употребления опиоидов.

В 2018 и 2019 годах актер полгода провел в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта. Перри находился в коме две недели, девять месяцев пользовался колостомным мешком.

Врачи сообщали родным, что у него было только 2% шансов, чтобы выжить. Звезду тогда подключили к аппарату ЭКМО, который выполнял функции его легких и сердца.