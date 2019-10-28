После визита Зеленского в Золотое туда нагрянула полиция: что происходит (видео)

После двухдневного визита Владимира Зеленского в город Золотое Луганской области нагрянула полиция. Видео, на котором правоохранители в полной боевой экипировке проверяют автомобили, разместили на Facebook-странице Останній блокпост. #Ні_Капітуляції.

Противники разведения войск уверены, что "власть готовится выгонять добровольцев из Золотого".

Владимир Зеленский в Золотом (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Просто сейчас в группу ветеранов в поселке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом "проверки" - пытались обыскать машины и личные вещи бойцов. На данный момент "правоохранители" уехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца", - сказано в подписи видео.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский отчитался о визите к мирным жителям и добровольцам "Азова" 20-минутным видео, в котором было указано, что все оружие, которое было у противников разведения войск, из Золотого вывезено.

Напомним, 25 октября, Владимир Зеленский посетил город Золотое, что на линии разграничения, и попросил добровольческие формирования сдать оружие, чтобы подготовится к разведению войск по формуле Шайнмайера. Из-за чего вспыхнул конфликт, переросший в словесную перепалку между добровольцем с позывным "Янтарь" и президентом.

В Золотое прибыла полиция (видео: facebook.com/LastBlockPost)