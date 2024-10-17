Виживуть у посуху: 7 популярних рослин, які не треба часто поливати

Бегонія

Бегонія (фото: Wikipedia)

Бегонії відомі своїм великим, розкішним листям, яке створює яскравий контраст у будь-якій кімнаті. За ними, безумовно, легко доглядати, але бегонії можуть бути чутливими до надмірного поливу, тому просто почекайте, поки листя трохи опуститься, перш ніж поливати ґрунт знову.

Алое

Алое (фото: Wikipedia)

Колючий сукулент з пухким, зубчастим листям, алое відомий своєю живучістю. Це прості у догляді кімнатні рослини, які не потребують частого поливу, тому між поливами можна давати ґрунту підсохнути, щоб уникнути перезволоження.

Алое росте повільно, як і більшість сукулентів, але якщо ви будете терплячими, то він може вирости до 90 см заввишки та завширшки. Алое потрібно яскраве світло, але не слід ставити вазон під прямі сонячні промені, інакше рослина може отримати сонячний опік.

Сансев'єрія

Сансев'єрія (фото: Freepik)

Сансев'єрія, яка належить до сукулентів, легко стане кімнатною рослиною, не вимагаючи зайвої метушні. Поливати "зміїну рослину" треба тільки тоді, коли ґрунт повністю висохне, що взимку означає полив один раз на місяць або два.

Елегантна форма та невибагливість у вирощуванні ідеально підходять для зайнятих початківців, яким потрібна естетична рослина, але не графік поливу.

Орхідея

Орхідея (фото: Freepik)

Орхідея має репутацію. рослини, яку складно вирощувати. Проте, хоча ці розкішні квіти слід поливати регулярно, інтервали між поливами досить значні - рекомендують орієнтуватися на стан коренів та поливати орхідею, коли частини стебла біліють.

Забагато вологи може призвести до загнивання коренів рослини та навіть загибелі зеленого улюбленця.

Хлорофітум

Хлорофітум (фото: Freepik)

Ще одна легка у догляді рослина, хлорофітум, може процвітати в типових зимових домашніх умовах. Вони чудово почуваються в сухих умовах і потребують лише трохи непрямого освітлення, щоб рости.

Спатифілум

Спатифілум (фото: Freepik)

Схоже, спатифілум або лілія миру не зможе засохнути навіть у квітникаря-початківця. Ця рослина легко адаптується до багатьох умов.

Звісно, ви не зможете забути про спатифілум повністю, але ця рослина краще переносить посуху, ніж більшість інших квітучих кімнатних рослин. Крім того, за станом лілії легко визначити, коли їй потрібна вода. Як тільки рослини починають ледь в'янути - настав час її полити.

Різдвяний кактус

Різдвяний кактус (фото: Wikipedia)

Якщо ви шукаєте довговічну рослину, яка до того ж додасть яскравих кольорів у ваш простір, зверніть увагу на різдвяний кактус. Попри назву, ця сукулентна рослина досить сильно відрізняється від колючого "родича" за виглядом.

Але ця рослина так само невибаглива в догляді. Як зазначають, різдвяні кактуси процвітають у майже занедбаному стані, їх можна тримати в приміщенні цілий рік або на літо виносити на вулицю в повну тінь.