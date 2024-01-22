"Виженемо ту погань": зірки популярного серіалу вразили спогадами про Крим

Політ на дельтаплані

Поліна Фролова розповіла, що Крим - "величезна скринька спогадів" з її дитинства. Актриса мешкала у Кривому Розі, але вона часто відпочивала на півострові разом з батьками.

Одним з найяскравіших спогадів про Крим актриса назвала моменти, коли вона виходила з машини та вперше після прибуття на півострів відчувала чисте повітря, яким не могла надихатися.

Фролова поділилася спогадами про Крим (фото надано "Новим каналом")

"А ще пам'ятаю історію. Нам запропонували політати на дельтаплані над морем та Ластівчиним гніздом. Та коли інструктори побачили, що тато веде мене чотирирічну, то сказали, що не можна. Але я дуже хотіла й тато хотів, щоб я отримала ті враження", - пригадала Фролова.

"Не знаю, яким чином, але вдалось вмовити інструкторів, і я маленька, в окулярах та рятувальному жилеті, літала на дельтаплані. Це неймовірні враження! Я дуже сумую за тим часом, і хотіла б, щоб мої діти в майбутньому отримали такі ж емоції та спогади в Криму, які маю я", - додала вона.

Мушля для мами

Актор Євгеній Лісничий дуже радий, що побував у Криму декілька разів, коли був дитиною. Він гарно пам'ятає вузенький кам'яний пляж та гору Аюдаг, про яку почув усім відому легенду про ведмедя.

Лісничий розповів про Крим (фото надано "Новим каналом")

"Пам'ятаю, як мама купила мені окуляри для пірнання й жартувала, ніби тепер я маю дістати з дна красиву велику мушлю, яку прикладають до вуха, щоб почути звук моря. І знаєте що? Я знайшов таку в останній день відпочинку! І подарував мамі", - з посмішкою пригадав актор.

"А вже за рік Крим окупували. Мрію, що одного дня ми виженемо звідти ту погань, і звуки моря можна буде почути не лише в мушлі, а ще й з ведмедя, який нахилився попити", - поділився мрією він.

"Ловили мідії та креветки"

Марія Стопник зізналася, що не багато пам'ятає про Крим, вперше вона побувала там у чотири роки. Втім, актриса бачила чимало фото та слухала історії від батьків, тому з теплом пригадує про півострів.

Актриса з молодіжного серіалу розповіла, чим їй запам'ятався Крим (фото надано "Новим каналом")

"У пам'яті відклалися пейзажі гір і моря з другої подорожі, коли мені було вже сім. Тоді ми поїхали з татом і сестрою, бо мама була вагітна. Чомусь запам’яталося, як ловили мідії та креветки. Дуже хочеться повторити ті моменти", - зізналася Стопник.