Візажист назвав способи, які допоможуть жінкам після 40 років виглядати молодше

Правильний колір тіней

Потрібно використовувати натуральні матові відтінки без жодних блискіток. Найкращим варіантом для жінок після 40 років буде бежевий, м'який рожевий або темно-коричневий колір тіней.

Перш за все він має бути максимально натуральним, без жодних яскравих кольорів та блискіток. Також варто відмовитися від чорного кольору тіней, оскільки макіяж виглядатиме похмуро та додасть вам додаткового віку.

Спеціаліст рекомендує не переборщувати або зовсім відмовитися від тонального крему на користь консилера з більш легкою формулою. Ним можна покрити обличчя тільки там, де необхідно приховати якісь недосконалості

Рум'яні не повинні бути занадто темними. Найкраще віддати перевагу нейтральним або персиковим відтінкам. Легкий рум'янець додасть вашому образу неймовірної свіжості та легкості.

З роками шкіра верхнього повіка втрачає пружність і починає провисати. Тому обирайте туш саме з ефектом збільшення об’єму. Наносьте у кілька шарів, якщо вам так подобається. Але подбайте, щоби туш була якісна і не осипалась впродовж дня.

Дотримання цих нескладних правил суттєво поліпшить ваш макіяж - як повсякденний, так і святковий, допоможе освіжити обличчя і виглядати молодше свого віку.