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Визажист назвал способы, которые помогут женщинам после 40 лет выглядеть моложе

Визажист рассказал, как выглядеть моложе после 40 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом кожа меняется, становится тусклой и мы начинаем замечать мелкие морщинки вокруг глаз. Визажист поделился способами, которые помогут женщинам после 40 лет выглядеть моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Правильный цвет теней

Нужно использовать натуральные матовые оттенки без блесток. Лучшим вариантом для женщин после 40 лет станет бежевый, мягкий розовый или темно-коричневый цвет теней.

Прежде всего он должен быть максимально натуральным, без ярких цветов и блесток. Также стоит отказаться от черного цвета теней, поскольку макияж будет выглядеть мрачно и придаст вам дополнительный возраст.

Специалист рекомендует не перебарщивать или отказаться от тонального крема в пользу консилера с более легкой формулой. Им можно покрыть лицо только там, где необходимо скрыть несовершенства.

Румяна не должны быть слишком темной. Лучше всего отдать предпочтение нейтральным или персиковым оттенкам. Легкий румянец придаст вашему образу невероятной свежести и воздушности.

С годами кожа верхнего века теряет упругость и начинает провисать. Поэтому выбирайте тушь именно с эффектом увеличения объема. Наносите в несколько слоев, если вам это нравится. Но позаботьтесь, чтобы тушь была качественной и не осыпалась в течение дня.

Соблюдение этих несложных правил существенно улучшит ваш макияж - как повседневный, так и праздничный, поможет освежить лицо и выглядеть моложе своего возраста.

Раньше мы сообщали, как сделать стойкий макияж, который будет держаться весь день.

Также мы писали, как долго можно пользоваться косметикой, чтобы не навредить коже.

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