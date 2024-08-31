Візажист назвав способи, які допоможуть жінкам після 40 років виглядати молодше

З віком шкіра змінюється, стає тьмяною і ми починаємо помічати дрібні зморшки навколо очей. Візажист поділився способами, які допоможуть жінкам після 40 років виглядати молодше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Візажист Уейн Госс назвав п’ять порад, щоб візуально омолодити обличчя.

Правильний колір тіней

Потрібно використовувати натуральні матові відтінки без жодних блискіток. Найкращим варіантом для жінок після 40 років буде бежевий, м'який рожевий або темно-коричневий колір тіней.

Перш за все він має бути максимально натуральним, без жодних яскравих кольорів та блискіток. Також варто відмовитися від чорного кольору тіней, оскільки макіяж виглядатиме похмуро та додасть вам додаткового віку.

Не наслідуйте жодної тенденції

Тенденції створені для того, щоб продавати продукти, а не робити вас красивими.

Подумайте про бездоганну шкіру, рожеві щоки та легку засмагу - це те, чого потрібно дотримуватися у своєму макіяжі та догляді.

Уникайте надто сильного текстурування шкіри

Існує така тенденція, що коли ми стаємо старшими, то наносимо більше продуктів і макіяжу. Однак, це помилка, оскільки це нас старить.

Спеціаліст рекомендує не переборщувати або зовсім відмовитися від тонального крему на користь консилера з більш легкою формулою. Ним можна покрити обличчя тільки там, де необхідно приховати якісь недосконалості

Правильно наносьте рум'яна

Рум'яні не повинні бути занадто темними. Найкраще віддати перевагу нейтральним або персиковим відтінкам. Легкий рум'янець додасть вашому образу неймовірної свіжості та легкості.

Коли ви посміхаєтеся, то "яблучко щік піднімається високо, а потім опускається".

Якщо наносити рум'яна, коли ви посміхаєтесь, то вони будуть "занадто низько".

Форма очей

Уейн сказав, що розуміння форми ваших очей допоможе зрозуміти, які образи вам краще підійдуть.

Іноді краще наносити туш і нічого більше. Тоді як якщо у вас глибоко посаджені очі, ви можете уникати темних кольорів, оскільки вони можуть зробити ваше око втопленим.

З роками шкіра верхнього повіка втрачає пружність і починає провисати. Тому обирайте туш саме з ефектом збільшення об’єму. Наносьте у кілька шарів, якщо вам так подобається. Але подбайте, щоби туш була якісна і не осипалась впродовж дня.

Дотримання цих нескладних правил суттєво поліпшить ваш макіяж - як повсякденний, так і святковий, допоможе освіжити обличчя і виглядати молодше свого віку.