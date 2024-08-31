Визажист назвал способы, которые помогут женщинам после 40 лет выглядеть моложе

С возрастом кожа меняется, становится тусклой и мы начинаем замечать мелкие морщинки вокруг глаз. Визажист поделился способами, которые помогут женщинам после 40 лет выглядеть моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Визажист Уэйн Госс назвал пять советов, чтобы визуально омолодить лицо.

Правильный цвет теней

Нужно использовать натуральные матовые оттенки без блесток. Лучшим вариантом для женщин после 40 лет станет бежевый, мягкий розовый или темно-коричневый цвет теней.

Прежде всего он должен быть максимально натуральным, без ярких цветов и блесток. Также стоит отказаться от черного цвета теней, поскольку макияж будет выглядеть мрачно и придаст вам дополнительный возраст.

Не следуйте никакой тенденции

Тенденции созданы для того, чтобы продавать продукты, а не делать вас красивыми.

Подумайте о безупречной коже, розовых щеках и легком загаре - это то, чего нужно придерживаться в своем макияже и уходе.

Избегайте слишком сильного текстурирования кожи

Существует такая тенденция, что когда мы становимся старше, то наносим больше продуктов и макияжа. Однако это ошибка, поскольку это нас старит.

Специалист рекомендует не перебарщивать или отказаться от тонального крема в пользу консилера с более легкой формулой. Им можно покрыть лицо только там, где необходимо скрыть несовершенства.

Правильно наносите румяна

Румяна не должны быть слишком темной. Лучше всего отдать предпочтение нейтральным или персиковым оттенкам. Легкий румянец придаст вашему образу невероятной свежести и воздушности.

Когда вы улыбаетесь, то "яблочко щек поднимается высоко, а затем опускается".

Если наносить румяна, когда вы улыбаетесь, то они будут "слишком низко".

Форма глаз

Уэйн сказал, что понимание формы ваших глаз поможет понять, какие образы вам лучше подойдут.

Иногда лучше наносить тушь и ничего больше. В то время как если у вас глубоко посаженные глаза, вы можете избегать темных цветов, поскольку они могут сделать ваш глаз утопленным.

С годами кожа верхнего века теряет упругость и начинает провисать. Поэтому выбирайте тушь именно с эффектом увеличения объема. Наносите в несколько слоев, если вам это нравится. Но позаботьтесь, чтобы тушь была качественной и не осыпалась в течение дня.

Соблюдение этих несложных правил существенно улучшит ваш макияж - как повседневный, так и праздничный, поможет освежить лицо и выглядеть моложе своего возраста.