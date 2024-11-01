Військовий розкритикував Державного оператора тилу за неякісні харчі

За його словами, у багатьох частинах нарікання на харчування не критичні, але вони є, і загалом ситуація не дуже втішна. Причина такого стану речей, вважає Сазонов, криється у тому, що всі так хотіли підняти рівень постачань для потреб ЗСУ якщо не до високого, то хоча б до нормального, але знов довірили це завдання "хорошим хлопцям".

"Ось такий «хороший хлопець» Арсен Жумаділов, керівник ДОТ, дає інтерв’ю, у якому буквально каже про те, що процес контролю якості врегульований. Це було так дивно чути, адже двома тижнями раніше той саме Жумаділов казав, що ДОТ взагалі не має повноважень контролювати якість", - зазначив він.

Більш за все Сазонова вразила заява Жумаділова про те, що навіть у київських супермаркетах можна натрапити на неякісні овочі та фрукти.

"Очевидно, що Жумаділов так і не зрозумів різниці між покупцем, який заходить до магазину, і військовим, який сидіть у окопі. У магазині можна або не купляти продукти, які не подобаються, або можна поскаржитись чи вимагати повернення грошей. Як цей процес уявляє собі Жумаділов, якщо мова йде про військового на фронті? Як він може поскаржитись і отримати якісні продукти? Якщо нам треба їсти прямо тут і зараз, як ми можемо отримати негайну заміну неякісних харчів?", - обурюється військовослужбовець.

Він підкреслив, що не зрозуміло, чому ДОТ і досі не налагодив систему, за якої щось неякісне не повинне потрапляти до армії. Сазонов вважає, що новини про накачане водою м’ясо курятини, у якому знайшли шприц – це пряме свідчення того, що ДОТ не здатен з тим нічого зробити, бо він просто не вміє, не може і навіть не хоче.

"ДОТ і досі створює такі умови для постачальників, що нормальні компанії навіть не підходять до держзакупівель. Всі обіцяють розігнати мафію, яка сидить на держзамовленнях, а потім успішно з нею співпрацюють. І винен хто завгодно, але не ДОТ і не Жумаділов", - сказав Сазонов.

Крім того, він нагадав, що ДОТ створювали тому, що були претензії до колишнього керівництва Міноборони, яке у перші місяці після вторгнення закуповувало харчі та все інше по прямих контрактах, тобто без системи Прозорро, але тепер те саме робить і ДОТ.

"ДОТ – це ті самі "яйця по 17", тільки в профіль", - підсумував Сазонов.

Раніше повідомлялось, що створений минулого року Державний оператор тилу, який мав покласти край корупції і вивести постачання на якісний рівень, як виявилося, не має жодного впливу на якість.