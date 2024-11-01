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Военный раскритиковал Государственного оператора тыла за некачественные продукты

Фото: военный раскритиковал Государственного оператора тыла за некачественные продукты (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государственный оператор тыла (ГОТ) не стал той структурой, которая способна навести порядок в поставках для войска продовольствия и других важных вещей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook военнослужащего и блоггера Кирилла Сазонова.

По его словам, во многих частях сетования на питание не критичны, но они есть, и в целом ситуация не очень отрадная. Причина такого положения вещей, считает Сазонов, кроется в том, что все так хотели поднять уровень поставок для нужд ВСУ если не к высокому, то хотя бы к нормальному, но снова доверили эту задачу "хорошим ребятам".

"Вот такой «хороший парень» Арсен Жумадилов, руководитель ГОТ, дает интервью, в котором буквально говорит о том, что процесс контроля качества урегулирован. Это было так странно слышать, ведь двумя неделями раньше тот же Жумадилов говорил, что ГОТ вообще не имеет полномочия контролировать качество", - отметил он.

Больше всего Сазонова поразило заявление Жумадилова о том, что даже в киевских супермаркетах можно встретить некачественные овощи и фрукты.

"Очевидно, что Жумадилов так и не понял разницы между заходящим в магазин покупателем и военным, который сидите в окопе. В магазине можно либо не покупать продукты, которые не нравятся, либо можно пожаловаться или требовать возврата денег. Как этот процесс представляет себе Жумадилов, если речь идет о военном на фронте? Как он может пожаловаться и получить качественные продукты?

Он подчеркнул, что непонятно, почему ГОТ до сих пор не наладил систему, при которой что-то некачественное не должно попадать в армию. Сазонов считает, что новости о накачанном водой мясе курятины, в котором обнаружили шприц – это прямое свидетельство того, что ГОТ не способен с тем ничего сделать, потому что он просто не умеет, не может и даже не хочет.

"ГОТ до сих пор создает такие условия для поставщиков, что нормальные компании даже не подходят к госзакупкам. Все обещают разогнать сидящую на госзаказах мафию, а потом успешно с ней сотрудничают. И виноват кто угодно, но не ГОТ и не Жумадилов", - сказал Сазонов.

Кроме того, он напомнил, что ГОТ создавали потому, что были претензии к бывшему руководству Минобороны, которое в первые месяцы после вторжения закупало продовольствие и все остальное по прямым контрактам, то есть без системы Прозорро, но теперь то же делает и ГОТ.

"ГОТ – это те же "яйца по 17", только в профиль", - подытожил Сазонов.

Ранее сообщалось, что созданный в прошлом году Государственный оператор тыла, который должен был положить конец коррупции и вывести поставки на качественный уровень, как оказалось, не оказывает никакого влияния на качество.

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