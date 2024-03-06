Військовий з фронту врятував унікальний артефакт ХІІ століття (фото)

Тисячорічну кам'яну бабу евакуювали з Донеччини до Дніпра. Історик Дмитро Романчук, який зараз служить в ЗСУ, знайшов історичний артефакт біля зони бойових дій.

Скульптура невідомо скільки років простояла під парканом в одному з сіл Донеччини. На неї навіть уваги не звертали, аж доки на статую не натрапив Дмитро Романчук. Виявилося, що це стародавня кам'яна половецька баба.

Хоч історики називають знахідку бабою, насправді кам'яна фігура - чоловічого роду. За словами експерта, це половецька статуя - воїн, скоріш за все 12 століття. Або пізня, або вона сильно пошкоджена, затерта.

Романчук разом з побратимами узявся рятувати історичний експонат. Ситуацію ускладнювало те, що вона знаходилася за 10 км від лінії фронту.

"Дуже складно було її витягнути з ями, вона кілограмів 700-800, якщо не більше. У тих умовах, де вона знаходилася, вона була під загрозою знищення, і так уже була пошкоджена до цього часу осколком від міни", - каже Дмитро.

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Допомогли військові - вони вивезли скульптуру ближче до тилу. А там передали для транспортування до Дніпра. За майже тисячу років скульптурі дісталося - вона втратила голову і деякі частини тіла. А під повномасштабної війни була поранена в плече.

"Без голови вона була давно, по стану каменю в неї видно, що голову відбили 200-300 років тому, важко сказати, лише там плече видно, що сучасний скол, його трохи брудом, дощем вже замило", - зазначає Дмитро Романчук.

Навіть понівечена скульптура має велику цінність, кажуть співробітники музею. А те, що вдалося її вивезти - називають дивом.

"Від 12 століття, фактично 900 років проіснувала на цій території й от зараз і часи нашої сучасної війни вона банально нищиться. Але скільки таких пам'яток знищено, скільки таких пам'яток залишилось на окупованій території, зараз ми навіть не можемо підрахувати", - каже в.о директора історичного музею Олександр Старік.

Загалом у світі збереглося скульптур, подібних до цієї половецької баби, близько двох тисяч. В Дніпрі зберігається кількасот. Аби вберегти кам'яні фігури від обстрілів та падіння уламків, їх одягли у спеціальні кевларові бронежилети.

Нову, яку привезли з Донеччини, відреставрують і зовсім скоро вона поповнить колекцію музею.