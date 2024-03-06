Военный с фронта спас уникальный артефакт XII века (фото)

Тысячелетнюю каменную бабу эвакуировали из Донецкой области в Днепр. Историк Дмитрий Романчук, который сейчас служит в ВСУ, обнаружил исторический артефакт у зоны боевых действий.

Скульптура неизвестно сколько лет простояла под забором в одном из сел Донецкой области. На нее даже внимания не обращали, пока на статую не наткнулся Дмитрий Романчук. Оказалось, что это старинная каменная половецкая баба.

Хотя историки называют находку бабой, на самом деле каменная фигура – мужского рода. По словам эксперта, это половецкая статуя – воин, скорее всего 12 век. Либо поздняя, либо она сильно повреждена, затерта.

Романчук вместе с побратимами взялся спасать исторический экспонат. Ситуацию усложняло то, что она находилась в 10 км от линии фронта.

"Очень сложно было ее вытащить из ямы, она килограммов 700-800, если не больше. В тех условиях, где она находилась, она была под угрозой уничтожения, и так уж была повреждена к этому времени осколком от мины", - говорит Дмитрий.

Фото: Юрий Тинный/Суспільне Днепр

Помогли военные – они вывезли скульптуру поближе к тылу. А там передали для транспортировки в Днепр. За почти тысячу лет скульптуре досталось – она потеряла голову и некоторые части тела. А во время полномасштабной войны была ранена в плечо.

"Без головы она была давно, по состоянию камня у нее видно, что голову отбили 200-300 лет назад, трудно сказать, только там плечо видно, что современный скол, его немного грязью, дождем уже смыло", - отмечает Дмитрий Романчук.

Даже изуродованная скульптура имеет большую ценность, говорят сотрудники музея. А то, что удалось ее вывезти – называют чудом.

"От 12 века фактически 900 лет просуществовала на этой территории и вот сейчас и времена нашей современной войны она банально уничтожается. Но сколько таких памятников уничтожено, сколько таких памятников осталось на оккупированной территории, сейчас мы даже не можем подсчитать", - говорит и.о директора исторического музея Александр Старик.

Всего в мире сохранилось скульптур, подобных этой половецкой бабе, около двух тысяч. В Днепре хранится несколько сотен. Чтобы уберечь каменные фигуры от обстрелов и падения обломков, их одели в специальные кевларовые бронежилеты.

Новую, которую привезли из Донецкой области, отреставрируют и совсем скоро она пополнит коллекцию музея.