Яку допомогу виплатять військовим, які отримали інвалідність внаслідок війни: названо суми

Одним із найбільших ризиків під час війни для захисників є втрата життя або серйозний вплив на здоров'я. Останнє може бути дуже різним: від психологічних змін до фізичних. Якщо військовий отримав інвалідність будь-якої групи внаслідок війни, йому повинні надати фінансову підтримку.

Хто та скільки отримає від держави

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин може розраховувати на виплати розміром:

400-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи

в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи 300-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи

в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи 250-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи

Інфографіка: armyinform.com.ua

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, отримає допомогу в розмірі:

120-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності I групи

в разі встановлення інвалідності I групи 90-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності II групи

в разі встановлення інвалідності II групи 70-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності III групи

Інфографіка: armyinform.com.ua

Якщо військовий частково втратив працездатність, проте не отримав інвалідність, одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності в розмірі, що визначається у відсотках від: