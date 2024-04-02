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Військові-зв’язківці подякували киянам за допомогу: дозволила підвищити ефективність управління військами

Вівторок 02 квітня 2024 12:57
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Військові-зв’язківці подякували киянам за допомогу: дозволила підвищити ефективність управління військами Військові-зв’язківці подякували киянам за допомогу: дозволила підвищити ефективність управління військами (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Зв’язківці Збройних сил України подякували громаді Києва та Київській міській державній адміністрації за технічну допомогу, яка дозволила покращити ефективність управління військами.

Про це повідомляється у Facebook командування Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.

"Ми, військові-зв’язківці, дякуємо громаді Києва за надану матеріальну допомогу. Шановні кияни, завдяки вашій допомозі у нас в рази збільшилися можливості швидко та безперебійно забезпечувати підрозділи ЗСУ майном та технікою зв’язку", - кажуть зв’язківці.

Захисники зазначають, що допомога Києва дозволила підвищити ефективність управління військами.

"Підтримка громадою своїх військовослужбовців вкотре показує цивілізованому світу, що у такий нелегкий для нас час боротьби за Незалежність - Збройні сили та народ єдині", - наголошують у командуванні Військ зв'язку та кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Києва Віталій Кличко привіз на Донбас допомогу для бійців чотирьох підрозділів: велику партію дронів, системи РЕБ та броньовик.

Також повідомлялося, що Київ посів перше місце у рейтингу обласних центрів за рівнем допомоги ЗСУ. Минулого року столиця виділила з бюджету на підтримку сил оборони 8,9 мільярда гривень.

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