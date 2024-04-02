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Военные-связи поблагодарили киевлян за помощь: позволила повысить эффективность управления войсками

Вторник 02 апреля 2024 12:57
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Военные-связи поблагодарили киевлян за помощь: позволила повысить эффективность управления войсками Военные-связи поблагодарили киевлян за помощь: позволила повысить эффективность управления войсками (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Связи Вооруженных сил Украины поблагодарили общину Киева и Киевской городской государственной администрации за техническую помощь, которая позволила улучшить эффективность управления войсками.

Об этом сообщается в Facebook командование Войск связи и кибербезопасности ВСУ.

"Мы, военные-связи, благодарим общину Киева за оказанную материальную помощь. Уважаемые киевляне, благодаря вашей помощи у нас в разы увеличились возможности быстро и бесперебойно обеспечивать подразделения ВСУ имуществом и техникой связи", - говорят связные.

Защитники отмечают, что помощь Киева позволила повысить эффективность управления войсками.

"Поддержка общиной своих военнослужащих в очередной раз показывает цивилизованному миру, что в такое нелегкое для нас время борьбы за Независимость - Вооруженные силы и народ едины", - отмечают в командовании Войск связи и кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко привез на Донбасс помощь для бойцов четырех подразделений: большую партию дронов, системы РЭБ и броневик.

Также сообщалось, что Киев занял первое место в рейтинге областных центров по уровню помощи ВСУ. В прошлом году столица выделила из бюджета в поддержку сил обороны 8,9 миллиарда гривен.

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