Військові взялися за політиків-утікачів: шукають екс-депутата Олійника

Ряд колишніх депутатів та чиновників України після повномасштабного вторгнення Росії втекли за кордон, де нині і переховуються. Військові та прості громадяни можуть долучитися до пошуків таких осіб.

Про це заявив Євген Карась , який нині служить в ЗСУ.

"Я думаю, якщо підсумувати збитки від сотні топ-утікачів, то можна укомплектувати кілька армійських корпусів. Державі треба задуматися над цим. Не лише російське майно треба арештовувати за кордоном", - заявив він.

Особливу увагу Карась звертає на Святослава Олійника - колишнього народного депутата і колишнього депутата Дніпропетровської облради. Олійник, який також є соратником олігарха Ігоря Коломойського, вивіз разом із собою свої капітали, а вони могли би стати у пригоді для забезпечення ЗСУ.

"З Бахмута зараз вийшли бригади, у яких були великі втрати. Три Олійники - і це може бути виведена для рекомплектації бригада ЗСУ", - зазначає Карась.

Олійник крав упродовж 20 років - всього свого чиновницького життя, підкреслює він. Знайти його Карась закликає всіх небайдужих. Від громадян він чекає повідомлень про місцезнаходження Олійника.

Раніше йшлося про те, що фігурант розслідувань НАБУ та СБУ Святослав Олійник нібито виїхав за кордон за неукраїнським паспортом. За деякими даними, він оселився у Словаччині.