UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Військові та цивільні змагалися у спортфесті DYKA GONKA у столиці

Військові та цивільні змагалися у спортфесті DYKA GONKA у столиці (фото: t me)
Автор: Ілона Свиридова

У столиці відбувся благодійний спортфест DYKA GONKA на підтримку 15 бригад ЗСУ. Учасників заходу привітав Віталій Кличко.

Про це повідомляє "Суспільне Київ" та мер столиці у своєму Telegram-каналі.

"На столичному Гідропарку зібрались кияни, гості й головні учасники "дикої гонки" - захисники України. На забіг приїхали прямо з передової", - повідомляє "Суспільне Київ".

Як розповіли кореспондентці Суспільного організатори заходу, "Дика гонка" - це поєднання бігу з перешкодами. Люди повзли, стрибали, пробиралися карколомним маршрутом. Загалом подолали 20 перешкод і 5 кілометрів. Проходили естафети не лише військові, а й цивільні.

Учасників спортфесту привітав мер Києва Віталій Кличко.

"Привітав учасників благодійного спортфесту DYKA GONKA, що відбувся в столиці на підтримку найкращих 15 військових бригад ЗСУ. Подякував учасникам, військовим - представникам бригад ЗСУ за їх професіоналізм, силу волі та героїзм у захисті нашої держави. Із честю і вдячністю прийняв у подарунок шеврони всіх бригад, військові яких брали участь у фесті", - повідомив очільник столиці.

Мета "Дикої гонки" - зібрати 15 мільйонів гривень на FPV-дрони та РЕБ системи для захисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ