Военные и гражданские соревновались в спортфесте DYKA GONKA в столице

"На столичном Гидропарке собрались киевляне, гости и главные участники "дикой гонки" - защитники Украины. На забег приехали прямо с передовой", - сообщает "Общественное Киев".

Как рассказали корреспонденту Общественного организаторы мероприятия, "Дикая гонка" - это сочетание бега с препятствиями. Люди ползли, прыгали, пробирались сногсшибательным маршрутом. В общей сложности преодолели 20 препятствий и 5 километров. Проходили эстафеты не только военные, но и гражданские.

Участников спортфеста поздравил мэр Киева Виталий Кличко.

"Поздравил участников благотворительного спортфеста DYKA GONKA, состоявшегося в столице в поддержку лучших 15 военных бригад ВСУ. Поблагодарил участников, военных - представителей бригад ВСУ за их профессионализм, силу воли и героизм в защите нашего государства. С честью и благодарностью принял в подарок бригад, военные которых принимали участие в фестивале", - сообщил глава столицы.

Цель "Дикой гонки" - собрать 15 миллионов гривен на FPV-дроны и РЭБ системы для защитников.