Військові розповіли, скільки бронетехніки ворог кидає на промацування української оборони на Донбасі

Зокрема, головний сержант взводу ударних БПЛА батальйону "Нахтіґаль" Роман Петров зазначив: "На тій ділянці, де ми працюємо, вони всю зиму намагалися промацати оборону, знайти наші слабкі сторони. Намагалися це робити в своєму стилі. Тобто, десант на броні, або на "бехах", танчик попереду і погнали вперед, вперед".

"Там, де у нас нормально все з обороною, в них нічого не виходило. Там, де навіть були якісь проблемки, у них теж нічого не виходило, тому що це не працює. Був у нас такий випадок, коли арта і ударні БПЛА декілька їхніх наступаючих колон розвалили. Але ми всі розуміємо, що це іде розвідка боєм. Зараз вони готуються до наступу, ніде правди діти, в них великий мобілізаційний ресурс, в них багато техніки, при чому багато техніки вони з консервації знімають. Ми бачимо там "ретроброняшки" різноманітні, життя солдат своїх вони не цінують, техніки в них багато, арта працює, БК досить, тому вони готуються", - додав Петров.

Зі свого боку лейтенант, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що росіяни паралельно з підготовкою наступу на фронті намагаються обробляти своїми ІПСО цивільне населення України.

"Вони промацують не тільки фронт, вони промацують реакції населення на певні речі. Вкидають про наступ і оточення Харкова, вкидають фейкові повідомлення від ДСНС типу евакуюйтесь з Харкова, вони хочуть, щоб побільше людей виїхало реально з міста, щоб була певна паніка. Те саме проводять по Сумах, по Чернігову, десь киян починають лякати вже. І таким чином вони розмивають сприйняття. Люди уже не розуміють, звідки ж вони будуть наступати", - заявив Андрій Коваленко.

З іншого боку, він додав, що на півдні будується залізниця до Криму, що створює таке бачення для наших військових, що вони можуть і з півдня накопичити сили. "Але, звісно, основний удар, особисто як я бачу, буде нанесений - Вугледар, Часів Яр, Краматорськ і Куп’янський напрямок", - додав керівник ЦПД.

Офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" у свою чергу додав, що нещодавно в районі Авдіївки відбувся найбільший танковий бій за останні два роки, в якому росіяни кинули в одному напрямку 48 одиниць бронетехніки. «15 одиниць техніки нашими силами були пошкоджені та знищені, інша частина відступила, але такого міцного промацування ще не було. Так вони вивчають, як ми будемо відбивати такі масовані наступи", - зазначив Дмитро.

Нагадаємо, в кінці березня цього року ворог протягом трьох діб намагався прорвати українську оборону під Авдіївкою, використовуючи танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Українську оборону намагалися прорвати 36 танків і ще 12 БМП.

Аналітики, посилаючись на геолоковані зображення знищеної російської техніки уздовж дороги, зазначають, що ймовірно було знищено 12 російських танків та 8 БМП.