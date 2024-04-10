Военные рассказали, сколько бронетехники враг бросает на прощупывание украинской обороны на Донбассе

В частности, главный сержант взвода ударных БПЛА батальона "Нахтигаль" Роман Петров отметил: "На том участке, где мы работаем, они всю зиму пытались прощупать оборону, найти наши слабые стороны. Пытались это делать в своем стиле. То есть, десант на броне, или на "бехах", танчик спереди и погнали вперед, вперед".

Там, где у нас нормально все с обороной, у них ничего не получалось. Там, где даже были какие-то проблемки, у них тоже ничего не получалось, потому что это не работает. Был у нас такой случай, когда арта и ударные БПЛА несколько их наступающих колонн развалили. Но мы все понимаем, что это идет разведка боем. Сейчас они готовятся к наступлению, нигде правды, у них большой мобилизационный ресурс, у них много техники, при чем много техники они с консервации снимают там "ретроброняшки" разные, жизнь солдат своих они не ценят, техники у них много, арта работает, БК достаточно, поэтому они готовятся", - добавил Петров.

Со своей стороны лейтенант, руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что россияне параллельно с подготовкой наступления на фронте пытаются возделывать своими ИПСО гражданское население Украины.

"Они прощупывают не только фронт, они прощупывают реакции населения на определенные вещи. Вбрасывают о наступлении и окружении Харькова, вбрасывают фейковые сообщения от ГСЧС типа эвакуируйтесь из Харькова, они хотят, чтобы побольше людей выехало реально из города, чтобы была определенная паника. проводят по Сумам, по Чернигову, где-то киевлян уже начинают пугать. И, таким образом, они размывают восприятие. Люди уже не понимают, откуда же они будут наступать", - заявил Андрей Коваленко.

С другой стороны, он добавил, что на юге строится железная дорога в Крым, что создает такое видение для наших военных, что они могут с юга накопить силы. "Но, конечно, основной удар, лично, как я вижу, будет нанесен - Угледар, Часов Яр, Краматорск и Купянское направление", - добавил руководитель ЦПИ.

Офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" в свою очередь добавил, что недавно в районе Авдеевки произошло крупнейшее танковое сражение за последние два года, в котором россияне бросили в одном направлении 48 единиц бронетехники. «15 единиц техники нашими силами были повреждены и уничтожены, другая часть отступила, но такого крепкого прощупывания еще не было. Так они изучают, как мы будем отражать столь массированные наступления", - отметил Дмитрий.

Напомним, в конце марта этого года враг в течение трех суток пытался прорвать украинскую оборону под Авдеевкой, используя танки, в частности самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты. Украинскую оборону пытались прорвать 36 танков и еще 12 БМП.

Аналитики, ссылаясь на геолокированные изображения уничтоженной российской техники вдоль дороги, отмечают, что, вероятно, было уничтожено 12 российских танков и 8 БМП.