Військові розповіли про новий проект захисту неба, анонсований Філатовим

Йдеться про великокаліберні кулемети і зенітні гармати. Цю зброю оборонці встановлюють на вантажівки і пікапи, які систематично передає їм Дніпро.

Нині ж озброєння оснастили приладами нічного бачення, тепловізійними прицілами, планшетами і старлінками. Усе це устаткування придбали коштом міського бюджету. Його об’єднали в загальну систему - аби наведення на ціль було швидшим і точнішим.

"Можна не застосовувати зенітні керовані ракети, які коштують дуже дорого і вони потрібні для знищення ворожих крилатих ракет. Думаю, нам цей експеримент вдався. Надалі ми будемо ефективно це використовувати і нарощувати спроможності", - пояснив начальник управління підготовки ПВК "Схід", полковник Віталій.

Ідея доукомплектування зброї належить ІТ-спеціалістам мерії Дніпра і приватним фахівцям.

Днями українські сили ППО збили всі дрони-камікадзе, якими РФ атакувала місто і область. Тож для практичних стрільб, куди до бійців приїхав мер Борис Філатов, обрали макет саме такого "шахеда". Очільник міста наголосив, що Дніпро продовжить купувати необхідні автівки та техніку для оборонців і діятиме разом з усіма, хто хоче допомогти:

"Тільки якщо ми об’єднаємо наші зусилля, ми зможемо перемогти у цій страшній та кривавій війні. Я ще раз закликаю всіх допомагати ЗСУ і ТрО - усім нашим оборонцям. Кожен як може - ідеями, грішми, моральною підтримкою", - заявив він.

Напередодні Філатов також повідомив, що виконком міськради виділив додаткові 18,5 млн грн, які військовим частинам ЗСУ виплатять прямою субвенцією.