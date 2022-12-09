Военные рассказали о новом проекте защиты неба, анонсированном Филатовым

Речь идет о крупнокалиберных пулемётах и зенитных пушках. Это оружие защитники устанавливают на грузовики и пикапы, систематически переданные им Днепром.

В настоящее время вооружение оснастили приборами ночного видения, тепловизионными прицелами, планшетами и старлинками. Все это оборудование приобрели на средства городского бюджета. Его объединили в общую систему - чтобы наведение на цель было быстрее и точнее.

"Можно не применять зенитные управляемые ракеты, которые стоят очень дорого и необходимы для уничтожения вражеских крылатых ракет. Думаю, нам этот эксперимент удался. В дальнейшем мы будем эффективно это использовать и наращивать способности", - пояснил начальник управления подготовки ППК "Восток", полковник Виталий.

Идея доукомплектования оружия принадлежит ИТ-специалистам мэрии Днепра и частным специалистам.

На днях украинские силы ПВО сбили все дроны-камикадзе, которыми РФ атаковала город и область. Для практических стрельб, куда к бойцам приехал мэр Борис Филатов, выбрали макет именно такого "шахеда". Глава города подчеркнул, что Днепр продолжит покупать необходимые автомобили и технику для защитников и будет действовать вместе со всеми, кто хочет помочь:

"Только если мы объединим наши усилия, мы сможем победить в этой страшной и кровавой войне. Я еще раз призываю всех помогать ВСУ и ТРО - всем нашим защитникам. Каждый как может - идеями, деньгами, моральной поддержкой", - заявил он.

Накануне Филатов также сообщил, что исполком горсовета выделил дополнительные 18,5 млн грн, которые военным частям ВСУ выплатят прямой субвенцией.