Військові розповіли, як Україна використовує проти Росії її ж методи війни

Зокрема, керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко, коментуючи інформацію про презентацію баражуючого боєприпасу, який є фактично аналогом російського БПЛА "Ланцет", додав, що також Україна уже виробляє аналоги "Шахедів", КАБів та іншого озброєння.

"До речі, багато людей аргументують небажання йти в армію тим, що ми по озброєнню трошечки відстаємо. Мовляв, російська армія крутіша за нас, відповідно імовірність вижити на війні знижується. І от у нас з’являються аналоги "Ланцетів". У нас на минулій програмі був гість, який дав зрозуміти, що у нас і певні ракети є, і аналоги КАБів, ну і, знову ж таки, дрони які летять на 1000+ км вже є", - зазначив Андрій Коваленко.

За його словами, фактично це все розвивається: "Звісно ж ми не як Росія, яка зберігала з часів СРСР військово-промисловий потенціал, а своєю агентурою руйнувала повністю наш, викачуючи з нього все, що можна. Зараз ми поступово виходимо на певний рівень, аналоги "Шахеда" є, аналоги "Ланцета" є. А ще потрібен аналог "Орлана".

Зі свого боку, офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" додав: "Ми не збираємося стояти на місці. І діємо зараз методами росіян. Тупо в них тиримо їхнє, копіюємо і воюємо так само їхніми методами. Спочатку вони так робили, тирили у США, у наших західних партнерів, щось навіть у нас підглядали. Тепер ми робимо так само - дивимося, що вони роблять, робимо те саме і відповідаємо. І я думаю це буде ефективно".

Нагадаємо, напередодні українські розробники показали президенту Володимиру Зеленському новий український дрон-камікадзе, який використовується на передовій проти російських окупантів. Цей дрон є певним аналогом російського "Ланцета".