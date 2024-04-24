Военные рассказали, как Украина использует против России ее методы войны

В частности, руководитель ЦПИ лейтенант Андрей Коваленко, комментируя информацию о презентации боражирующего боеприпаса, который является фактически аналогом российского БПЛА "Ланцет", добавил, что также Украина уже производит аналоги "Шахедов", КАБов и другого вооружения.

"Кстати, многие люди аргументируют нежелание идти в армию тем, что мы по вооружению немножко отстаем. Мол, российская армия круче нас, соответственно вероятность выжить на войне снижается. И вот у нас появляются аналоги "Ланцетов". У нас на прошлой программе был гость, который дал понять, что у нас и определенные ракеты есть, и аналоги КАБов, ну и, опять же, летящие на 1000+ км дроны уже есть", - отметил Андрей Коваленко.

По его словам, фактически это все развивается: "Конечно мы не как Россия, которая сохраняла со времен СССР военно-промышленный потенциал, а своей агентурой разрушала полностью наш, выкачивая из него все, что можно. Сейчас мы постепенно выходим на определенный уровень, аналоги "Шахеда" есть, аналоги "Ланцета" есть. А еще нужен аналог "Орлана".

Со своей стороны, офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" добавил: "Мы не собираемся стоять на месте. И действуем сейчас методами россиян. Тупо у них тырим их, копируем и воюем так же их методами. Сначала они так поступали, тырили в США, у наших западных партнеров, что-то даже у нас подсматривали. Теперь мы делаем так же - смотрим, что они делают, делаем то же и отвечаем".

Напомним, накануне украинские разработчики показали президенту Владимиру Зеленскому новый украинский дрон-камикадзе, используемый на передовой против российских оккупантов. Этот дрон является определенным аналогом русского "Ланцета".