Військові пропонують оголосили бойкот мережі АЗС "БРСМ": через звʼязки власника з РФ

Військовий, що служить в одному з бойових підрозділів, Олександр Ігнатьєв пропонує бойкотувати середу заправок "БРСМ" через звʼязки власника мережі Андрія Біби з Росією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook військового.

"Власника мережі заправок "БРСМ" спіймали на фінансуванні російської церкви вже після початку повномасштабки та отриманні нагород від одіозного митрополита, позбавленого українського громадянства. Ще раз по літерах: Андрій Біба продовжує фінансувати "русский мир" та отримує за це нагороди від ворогів України. А силовики дивляться в інший бік і нічого не помічають", – написав Ігнатьєв.

Він також висловив впевненість, що для перемоги українці мають обʼєднатися проти ворога: не тільки зовнішнього, але й внутрішнього.

"Ми маємо буквально демонтувати залишки "русского мира" та пʼяту колону. Якщо влада не накладає санкції, то мають бути народні санкції – бойкот заправкам «БРСМ». Щоб жодної копійки українців не витрачалося на "русский мир" та Бібу", – наголосив він.

Він зазначив, що Біба займався цим з 2014 року: фінансував протести проти приїзду Константинопольського патріарха Варфоломія після надання Томосу ПЦУ, фінансував партію Шарія.

"Тільки цього було б достатньо, щоб закрити заправки ще у березні 2022-го – санкції хоча б накласти чи будь-що інше. А тут ще журналісти розкопали (журналісти, а не силовики!), що вже після повномасштабного вторгнення робота на ворога продовжилася", – повідомив військовий.