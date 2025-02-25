Военные предлагают объявили бойкот сети АЗС "БРСМ": из-за связей владельца с РФ

"Владельца сети заправок "БРСМ" поймали на финансировании российской церкви уже после начала полномасштабки и получении наград от одиозного митрополита, лишенного украинского гражданства. Еще раз по буквам: Андрей Биба продолжает финансировать "русский мир" и получает за это награды от врагов Украины. А силовики смотрят в другую сторону и ничего не замечают", - написал Игнатьев.

Он также выразил уверенность, что для победы украинцы должны объединиться против врага: не только внешнего, но и внутреннего.

"Мы должны буквально демонтировать остатки "русского мира" и пятую колонну. Если власть не накладывает санкции, то должны быть народные санкции - бойкот заправкам "БРСМ". Чтобы ни копейки украинцев не тратилось на "русский мир" и Бибу", - подчеркнул он.

Он отметил, что Биба занимался этим с 2014 года: финансировал протесты против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея после предоставления Томоса ПЦУ, финансировал партию Шария.

"Только этого было бы достаточно, чтобы закрыть заправки еще в марте 2022-го - санкции хотя бы наложить или что-нибудь другое. А тут еще журналисты раскопали (журналисты, а не силовики!), что уже после полномасштабного вторжения работа на врага продолжилась", - сообщил военный.