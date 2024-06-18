Вийшов трейлер нового фільму Олега Сенцова: про що стрічка і коли буде прем’єра

Що відомо про фільм "Реал"

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті.

Кадр з фільму "Реал"

Влітку 2023-го він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом.

Тоді Олег опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".

Таким чином, випадково знятий бій став повним метром та показує, як каже сам Сенцов, "життя на війні та її справжнє обличчя без прикрас та фальші".

Зазначимо, що світова прем‘єра стрічки "Реал" відбудеться на 58-му Міжнародному кінофестивалі у чеських Карлових Варах, який стартує 28 червня.

Арт-директор кінофестивалю Карел Ох говорить, що новий фільм Сенцова - це "унікальний захоплюючий досвід, який пропонує гіпердокументальний погляд на реальність війни очима одного безпосереднього її учасника".

Нагадаємо, попередній фільм Сенцова "Носоріг" вийшов у 2021 році. Це кримінальна драматична стрічка про молодого хлопця, який у 90-х роках потрапляє у жорстокий світ криміналу. Шукаючи легких грошей, він стає підручним бандита і швидко здобуває репутацію безжального та жорстокого кілера.

"Носоріг" - це не просто кримінальний бойовик, а й глибока психологічна драма про самопізнання та пошук сенсу життя.