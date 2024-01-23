Технології майбутнього. Як підготуватись до співбесіди з рекрутером за допомогою ChatGPT

Як підготуватися до співбесіди з рекрутером чи HR-спеціалістом за допомогою ChatGPT знають не всі. Проте штучний інтелект дійсно може суттєво допомогти й підвищити шанси на отримання бажаної посади.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: DOU, ITExpert, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що кандидатам і рекрутерам треба знати про ChatGPT, а також як штучний інтелект може допомогти підготуватися до співбесіди.

Основне про ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот зі штучним інтелектом, який розробила лабораторія досліджень штучного інтелекту (ШІ) OpenAI.

Прототип ChatGPT було випущено 30 листопада 2022 року.

Через детальність та чіткість відповідей, його популярність серед користувачів виросла неймовірно швидко, хоча фактична точність відповідей підлягала критиці.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після тривалих переговорів з представниками OpenAI ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України.

14 березня 2023 року OpenAI представили модель чат-бота під назвою GPT-4.

Вона стала доступною для користувачів платної версії ChatGPT Plus. У цій версії чат-бот отримав можливість обробляти не лише текст, але й зображення.

З 26 липня 2023 року користувачам стала доступна офіційна версія ChatGPT для пристроїв на ОС Android. Дещо згодом ChatGPT запрацював і на iOS.

ChatGPT працює на різних гаджетах (скріншот: play.google.com)

Як ШІ допоможе підготуватися до співбесіди

Підготуватися до співбесіди з рекрутером за допомогою ChatGPT насправді не так вже й важко. На яку б вакансію ви не претендували, ШІ стане у нагоді, адже може:

проаналізувати вимоги тієї чи іншої вакансії та дати поради - які знання й навички потрібні кандидату, аби отримати оффер

скласти список типових запитань для співбесіди щодо конкретної посади

відповісти на них і пояснити, як краще виконати те чи інше завдання

прописати сценарії, пов'язані з міжособистісними навичками

підготувати кандидата до технічного інтерв'ю в IT-сфері

"зіграти" роль рекрутера - провести імітаційну співбесіду і дати фідбек (зворотний зв'язок)

допомогти з підготовкою запитань до рекрутера

вдосконалити резюме кандидата чи мотиваційні листи

В цілому, ChatGPT може допомогти кандидатові на будь-яку посаду в будь-якій сфері. Водночас це не означає, що потрібно просто скопіювати та завчити його відповіді чи поради.

По-перше, варто перевіряти всю отриману від ШІ інформацію. По-друге, людський фактор завжди є вирішальним, адже без ваших особистих знань, вмінь і навичок отримати роботу й досягти в ній успіху навряд чи вийде.

Штучний інтелект не може замінити людину (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи є ChatGPT корисним для рекрутерів

Робота рекрутерів чи HR-спеціалістів - інший бік медалі. В її основі лежить регулярна комунікація з багатьма людьми (кандидатами, клієнтами, розробниками і т.ін.), аналіз отриманої інформації та безліч інших завдань.

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