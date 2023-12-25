Вийшло новорічне оновлення Telegram: які нововведення з'явилися
Вийшло нове оновлення месенджера Telegram, яке приносить цікаві зміни. Тепер адміністратори каналів мають можливість встановлювати шпалери, емодзі-статуси та логотипи профілю, а користувачі можуть робити репости публікацій із каналів у свої історії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт Telegram.
Налаштування вигляду каналу
З новим оновленням месенджера Telegram адміністраторам каналів надається можливість змінювати зовнішній вигляд своїх каналів, привертаючи увагу підписників через голосування або проведення розіграшів. Тепер доступно редагування кольору назви та фону повідомлень, а також кольори та логотипу обкладинки каналу у профілі.
Крім того, адміністратори можуть встановлювати емодзі-статуси та шпалери, які видно всім відвідувачам каналу. Для внесення змін до оформлення каналу потрібно перейти в налаштування та вибрати розділ "Оформлення". Різноманітність доступних налаштувань залежить від рівня каналу, який також розширює можливості публікації історій і додавання емодзі в якості реакцій.
Налаштування вигляду каналу (gif: Telegram)
Поширення дописів в історіях
Тепер користувачі можуть розповсюдити повідомлення з каналів у свої історії. У історію-репост буде додано копію повідомлення, яку можна переміщати, масштабувати та доповнювати різними елементами дизайну.
Під час перегляду такої історії можна одним натисканням перейти до оригінального повідомлення у каналі. Користувачі мають можливість розповсюдити в історії різні типи повідомлень, включаючи фотографії, файли, голосові та відеоповідомлення.
Поширення дописів в історіях (gif: Telegram)
Масові Premium-подарунки
Додатковою новинкою стало надання можливості дарувати преміальні підписки Telegram Premium одразу кільком користувачам. У меню налаштувань месенджера з'явився розділ "Подарувати Premium", який дозволяє вибрати до 10 осіб і буквально одним дотиком подарувати їм преміальну передплату.
Масові Premium-подарунки (gif: Telegram)
Додаткові призи й списки переможців у розіграшах
Також нові опції стали доступними під час проведення різних розіграшів. При налаштуванні в каналі можна вибрати більш тривалий термін проведення, а також доповнити приз у вигляді передплати власними призами, наприклад промокодами або чимось іншим.
На додаток до цього, додано опцію "Показати переможців", що дозволяє всім учасникам переконатися в чесності результатів.
Додаткові призи й списки переможців у розіграшах (gif: Telegram)
Перегляд поширень та інше
Користувачі Telegram раніше могли бачити список переглядів та реакцій до історій, а адміністратори каналів мали доступ до детальної статистики. Тепер другі отримають доступ до реакцій на історії, а користувачі і канали зможуть бачити людей, які зробили репост цієї історії.
Перегляд поширень та інше (gif: Telegram)
Вирізки з фото для історій
Раніше у Telegram з'явилася можливість додавати фотографії з галереї пристрою поверх історій. В даний час редактор історій дозволяє швидко видалити фон фотографії, залишивши лише основні об'єкти зображення.
Для цього необхідно відкрити панель стікерів у редакторі історій, вибрати піктограму "Фото", а потім вибрати потрібне зображення. Щоб видалити фон, торкніться доданої фотографії, виберіть піктограму ">", а потім натисніть "Вирізати".
Вирізки з фото для історій (gif: Telegram)
Раніше ми писали, що членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp.
Також нагадаємо, що глава Мінцифри розповів про небезпеку анонімних Telegram-каналів.