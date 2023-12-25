Вийшло новорічне оновлення Telegram: які нововведення з'явилися

Вийшло нове оновлення месенджера Telegram, яке приносить цікаві зміни. Тепер адміністратори каналів мають можливість встановлювати шпалери, емодзі-статуси та логотипи профілю, а користувачі можуть робити репости публікацій із каналів у свої історії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт Telegram .

Налаштування вигляду каналу

З новим оновленням месенджера Telegram адміністраторам каналів надається можливість змінювати зовнішній вигляд своїх каналів, привертаючи увагу підписників через голосування або проведення розіграшів. Тепер доступно редагування кольору назви та фону повідомлень, а також кольори та логотипу обкладинки каналу у профілі.

Крім того, адміністратори можуть встановлювати емодзі-статуси та шпалери, які видно всім відвідувачам каналу. Для внесення змін до оформлення каналу потрібно перейти в налаштування та вибрати розділ "Оформлення". Різноманітність доступних налаштувань залежить від рівня каналу, який також розширює можливості публікації історій і додавання емодзі в якості реакцій.

Налаштування вигляду каналу (gif: Telegram)

Поширення дописів в історіях

Тепер користувачі можуть розповсюдити повідомлення з каналів у свої історії. У історію-репост буде додано копію повідомлення, яку можна переміщати, масштабувати та доповнювати різними елементами дизайну.

Під час перегляду такої історії можна одним натисканням перейти до оригінального повідомлення у каналі. Користувачі мають можливість розповсюдити в історії різні типи повідомлень, включаючи фотографії, файли, голосові та відеоповідомлення.

Поширення дописів в історіях (gif: Telegram)

Масові Premium-подарунки

Додатковою новинкою стало надання можливості дарувати преміальні підписки Telegram Premium одразу кільком користувачам. У меню налаштувань месенджера з'явився розділ "Подарувати Premium", який дозволяє вибрати до 10 осіб і буквально одним дотиком подарувати їм преміальну передплату.

Масові Premium-подарунки (gif: Telegram)

Додаткові призи й списки переможців у розіграшах

Також нові опції стали доступними під час проведення різних розіграшів. При налаштуванні в каналі можна вибрати більш тривалий термін проведення, а також доповнити приз у вигляді передплати власними призами, наприклад промокодами або чимось іншим.

На додаток до цього, додано опцію "Показати переможців", що дозволяє всім учасникам переконатися в чесності результатів.

Додаткові призи й списки переможців у розіграшах (gif: Telegram)

Перегляд поширень та інше

Користувачі Telegram раніше могли бачити список переглядів та реакцій до історій, а адміністратори каналів мали доступ до детальної статистики. Тепер другі отримають доступ до реакцій на історії, а користувачі і канали зможуть бачити людей, які зробили репост цієї історії.

Перегляд поширень та інше (gif: Telegram)

Вирізки з фото для історій

Раніше у Telegram з'явилася можливість додавати фотографії з галереї пристрою поверх історій. В даний час редактор історій дозволяє швидко видалити фон фотографії, залишивши лише основні об'єкти зображення.

Для цього необхідно відкрити панель стікерів у редакторі історій, вибрати піктограму "Фото", а потім вибрати потрібне зображення. Щоб видалити фон, торкніться доданої фотографії, виберіть піктограму ">", а потім натисніть "Вирізати".

Вирізки з фото для історій (gif: Telegram)