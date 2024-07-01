На війні загинув брат відомого співака (фото)

На фронті загинув брат фронтмена та продюсера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця. Чоловік встав на захист України на початку повномасштабної війни, яку у лютому 2022 року розв'язала РФ.

Що написав Танчинець

Співак опублікував світлини з братом та щемливо до нього звернувся. Він зазначив, що співчуває дружині полеглого військового.

Танчинець та Чендей (фото: facebook.com / Sergii Tanchynets)

"Брат Дмитро Чендей на щиті! Воював з початку повномасштабного…Воїн! Світла памʼять тобі Братику!" - написав Танчинець.

У коментарях під дописом юзери підтримують артиста та співчувають усім його близьким. Фани пишуть:

"Царство небесне Герою України! Співчуваю", - зазначають фани.

Дмитро Чендей (фото: facebook.com/DmitriyChendey)

Дружина військового, Тетяна Танчинець, теж поділилася сумним дописом, у якому розповіла про чоловіка. Він, зазначає жінка, не вважав себе героєм. Вона розмістила цитати свого коханого, у яких він розповідав про рішення піти на війну.

"Можеш пояснювати всім хто спитає. Я ніколи не був правосєком чи націоналістом. Я ніколи не пропагував вирішити це питання(коли воно було просто питанням) силою. Я не маю хисту до зброї та військової справи. Я не вірив що війна буде", - йдеться в дописі.

"Я не вірив що вони(росіяни) можуть вбивати жінок і дітей. Я не вірив що їхні жінки і діти підтримають війну у більшості своїй. Я пішов у військо не завдяки комусь, не всупереч комусь/чомусь, не із-за ідеології або ще чогось", - цитує військового дружина.

Допис дружини Чендея (скріншот)

Окрім цього, про загибель військового висловився депутат Тячівської райради Дмитро Шелемба, звідки був брат Танчинця. Чендея не стало 29 червня.

Військовий загинув під час виконання бойового завдання. Він отримав травми, які були несумісні з життям.

"Біль, сум, горе... Важко знайти слова втіхи для рідних та близьких у зв'язку з такою непоправною втратою. Адже смерть найріднішої людини - велике випробування", - написав депутат.

"У цей скорботний час хочу висловити щирі співчуття батькам загиблого воїна, мамі - вчительці Новоселицького ліцею Надії Танчинець та батькові - Чендей Івану, всій родині, громаді .Нехай Господь пошле всім кріпості та сили пережити цю непоправну втрату, а загиблому сину України дарує вічний спокій у своєму Царстві Небесному", - додав він.

Допис про загиблого військового (скріншот)