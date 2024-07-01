На войне погиб брат известного певца (фото)

На фронте погиб брат фронтмена и продюсера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца. Мужчина встал в защиту Украины в начале полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года развязала РФ.

Что написал Танчинец

Певец опубликовал фотографии с братом и трогательно к нему обратился. Он отметил, что соболезнует жене погибшего военного.

Танчинец и Чендей (фото: facebook.com / Sergii Tanchynets)

"Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал с начала полномасштабного… Воин! Светлая память тебе Братику!" - написал Танчинец.

В комментариях под постом пользователи поддерживают артиста и сочувствуют всем его близким. Фаны пишут:

"Царство небесное Герою Украины! Соболезную", - отмечают фаны.

Дмитрий Чендей (фото: facebook.com/DmitriyChendey)

Жена военного, Татьяна Танчинец, тоже поделилась печальным постом, в котором рассказала о муже. Он, как отмечает женщина, не считал себя героем. Она разместила цитаты своего любимого, в которых он рассказывал о решении пойти на войну.

"Можешь объяснять всем кто спросит. Я никогда не был правосеком или националистом. Я никогда не пропагандировал решить этот вопрос (когда он был просто вопросом) силой. У меня нет таланта к оружию и военному делу. Я не верил что война будет", - говорится в сообщении.

"Я не верил что они (русские) могут убивать женщин и детей. Я не верил что их женщины и дети поддержат войну в большинстве своем. Я пошел в армию не благодаря кому-то, не вопреки кому-то, не из-за идеологии или еще чего-то", - цитирует военного супруга.

Пост жены Чендея (скриншот)

Кроме того, о гибели военного высказался депутат Тячевского райсовета Дмитрий Шелемба, откуда был брат Танчинца. Чендея не стало 29 июня.

Военный погиб при выполнении боевого задания. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Боль, грусть, горе... Трудно найти слова развлечения для родных и близких в связи с такой непоправимой утратой. Ведь смерть самого родного человека - большое испытание", - написал депутат.

"В это скорбное время хочу выразить искренние соболезнования родителям погибшего воина, маме - учительнице Новоселицкого лицея Надежде Танчинец и отцу - Чендей Ивану, всей семье, общине. Пусть Господь пошлет всем крепости и силы пережить эту непоправимую потерю, а погибшему сыну в своем Царстве Небесном", - добавил он.

Пост о погибшем военном (скриншот)