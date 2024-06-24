"З думкою про Батьківщину". В Естонії помер український письменник і журналіст Олег Гончаренко
У місті Тарту в Естонії на 65-му році життя помер видатний український журналіст, публіцист, поет, перекладач, краєзнавець, громадський діяч, волонтер і почесний громадянин Мелітополя Олег Гончаренко, який нещодавно виїхав з окупації.
РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагічної події та здобутки Гончаренка.
Повідомлення про смерть
Про смерть Гончаренка повідомила у своєму Facebook голова запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Ольга Стадніченко.
"З глибоким сумом Запорізька обласна організація НСПУ повідомляє, що 20 червня пішов у Вічність наш колега, відомий український поет Олег Гончаренко після важкої тривалої хвороби на чужині", - йдеться у дописі.
Зазначається, що близько двох років письменник перебував в окупації, переніс дуже важкий психологічний емоційний тиск, виїхав з окупації, але пережити розлуку з Батьківщиною не вдалося.
За словами Стадніченко, Гончаренко "прожив яскраве, творче життя, залишив по собі багату творчу спадщину, був лауреатом численних літературних премій і конкурсів, працював з українським словом багато і плідно, з любов'ю патріота рідної землі".
"Якби не ця фашистська навала, ми прочитали б ще багато яскравих віршів Олега Гончаренка. Світла пам'ять нашому колезі", - підсумувала вона.
Повідомлення про смерть письменника (скріншот: facebook.com/Ольга Стадніченко)
Обставини смерті й творчі здобутки Гончаренка
Згідно з інформацією Національної спілки журналістів України, Гончаренко помер на 65-му році життя. Уточнюється, що він був відомим журналістом, публіцистом, поетом, краєзнавцем, громадським діячем, волонтером, а також почесним громадянином міста Мелітополя Запорізької області.
"Він під тиском окупантів був змушений залишити рідне місто й помер на чужині. Його прах перевезуть до Мелітополя та захоронять у рідну землю", - наголошується у повідомленні.
Зазначається, що від початку окупації ворогом міста Мелітополь у березні 2022 року й аж до 6 грудня 2023 року Олег Миколайович перебував у дуже важкому психологічному стані.
"За ним стежили, йому неодноразово погрожували арештом, примушували отримати російський паспорт, але він не піддався впливу загарбників та виїхав з окупованої території", - розповіли в НСЖУ.
Уточнюється, що вже в Естонії Гончаренко важко захворів, а Національна спілка журналістів України допомагала його родині з лікуванням за кордоном.
"Олег Миколайович - член Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України, Національної спілки краєзнавців України, а також Міжнародної румунської Академії міжкультурних взаємозв'язків, Міжнародного клубу Абая (Казахстан)", - поділились в НСЖУ.
Олег Гончаренко (фото: nsju.org)
Крім того, Гончаренко був кореспондентом мелітопольської газети "Новий день". Публікувався у ЗМІ Польщі, Румунії, Казахстану.
Був переможцем державних та міжнародних конкурсів, тричі лауреатом Всеукраїнського конкурсу "Українська мова - мова єднання".
Відзначений премією імені Павла Тичини за збірку поезій "Серце у вогні".
Нагороджений медалями Івана Мазепи та Олександра Довженка Міжнародної Академії літератури та мистецтв України, медаллю Мелітопольської міської ради "Волонтер України. За покликом душі".
Нагадаємо, раніше ми розповідали про смерть відомого українського актора й письменника Євгена Хаїта.
Читайте також, як у Києві прощалися з письменником Дмитром Капрановим.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Ольги Стадніченко у Facebook, Національна спілка журналістів України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.