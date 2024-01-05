"Війна забирає дитинство": 15-річний Максим з Маріуполя розповів свою історію музею "Голоси мирних"

У новорічні дні Максиму особливо не вистачає бабусі з дідусем, які залишилися у Маріуполі. А ще - рідного міста, яке йому сниться... Тепер 15-річний Максим живе з мамою Оленою у гуртожитку для переселенців у Дніпрі - проект тимчасового житла для маріупольців, партнером якого є Фонд Ріната Ахметова.

"Я жив біля порту. Було видно море. Дуже добре жив. Свіжий бриз постійно... Довоєнний Маріуполь був дуже гарним. Таке маленьке, красиве європейське містечко з гарними спорудами, особливо біля драмтеатру", - згадує підліток.

Коли ворог почав знищувати місто, родина певний час не хотіла виїжджати. Але їхній будинок частково зруйнували російські снаряди, ворожі обстріли знищили й школу, де вчився Максим. Мама відчула, що надії на життя у Маріуполі більше немає - і вирішила евакуюватися.

"Війна у мене забрала дуже багато. Залишилися тільки інтернет-друзі. Я не можу побачитися з рідними. Не те, що там бомби або ракети... Окупація - це найстрашніше. В українських дітей війна забирає насамперед дитинство. Діти стають дорослішими набагато раніше", - ділиться хлопець.

Він добре пам’ятає останню міську ялинку взимку 2022 року. Тоді ще його родина збиралася у бабусі, вбирала ялинку вдома, готувала смачні страви і разом святкувала Новий рік. 2024-й Максим зустрічатиме з мамою, у гуртожитку, який збудували та обладнали спеціально для маріупольців - щоб у дітей та дорослих, які пережили справжнє пекло, був нехай і тимчасовий, але затишний і гостинний дім.

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" - традиція добра і допомоги довжиною понад 20 років, у якій взяли участь вже більше мільйона хлопців та дівчат. У рамках акції протягом грудня Фонд проводить різноманітні святково-пізнавальні активності для дітей, які найбільше потребують підтримки.

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