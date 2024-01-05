"Война забирает детство": 15-летний Максим из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

В новогодние дни Максиму особо не хватает бабушке с дедушкой, оставшимся в Мариуполе. А еще родного города, который ему снится... Теперь 15-летний Максим живет с мамой Еленой в общежитии для переселенцев в Днепре - проект временного жилья для мариупольцев, партнером которого является Фонд Рината Ахметова.

"Я жил возле порта. Было видно море. Отлично жил. Свежий бриз постоянно... Довоенный Мариуполь был очень красивым. Такой маленький, красивый европейский городок с красивыми сооружениями, особенно у драмтеатра", - вспоминает подросток.

Когда враг начал уничтожать город, семья некоторое время не хотела уезжать. Но их здание частично разрушили русские снаряды, вражеские обстрелы уничтожили и школу, где учился Максим. Мама почувствовала, что надежды на жизнь в Мариуполе больше нет - и решила эвакуироваться.

"Война у меня забрала очень много. Остались только интернет-друзья. Я не могу увидеться с родными. Не то что там бомбы или ракеты... Оккупация - это самое страшное. У украинских детей война забирает прежде всего детство. Дети становятся взрослее гораздо раньше", - делится парень.

Он хорошо помнит последнюю городскую елку зимой 2022 года. Тогда еще его семья собиралась у бабушки, впитывала елку дома, готовила вкусные блюда и вместе праздновала Новый год. 2024-й Максим будет встречать с мамой, в общежитии, которое построили и оборудовали специально для мариупольцев - чтобы у детей и взрослых, переживших настоящий ад, был пусть и временный, но уютный и гостеприимный дом.

Новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям" - традиция добра и помощи длиной более 20 лет, в которой приняли участие уже более миллиона юношей и девушек. В рамках акции в течение декабря Фонд проводит различные празднично-познавательные активности для детей, наиболее нуждающихся в поддержке.

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