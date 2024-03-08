"Війна 100% надовго": боєць з "Вовків Да Вінчі" сказав, до чого потрібно готуватися усім цивільним

"Кожен цивільний має розуміти, що з війни є два виходи - або 200-тий, або 300-тий. Це так, для розуміння цивільним, щоб вони знали, на що вони йдуть. Але так само кожен цивільний повинен як мінімум раз на тиждень, або два рази на тиждень, готуватися до війни", - заявив боєць.

"Тому що всі часто говорять про росіян як про м'ясо, що їх кидають на м'ясні штурми і так далі. От для того, щоб українцям не бути таким м'ясом, як росіяни, їм потрібно готуватися", - пояснив він.

За словами військового, "часто буває так", що людина потрапляє в зону бойових дій, але вона не навчилася "ані копати, ані стріляти". Втім, нині є чимало курсів, наголошує "Чучупак", які допоможуть цивільному навчитися воювати.

"Потрібно приділяти цьому час: читати матеріали, дивитися відео на Ютубі, пробувать копать, з'їздити на якісь курси і так далі, вчитися стріляти... Правильно вміти копати - це дуже важливо, серйозно", - зазначив боєць.

При цьому Гриценко зазначив, що війна триватиме довго. Нині, вважає він, в нас вистачає людей, але не в усіх є бажання захищати країну.

"Ця війна 100% надовго. У ворога ресурсів дуже багато для того, щоб вести бойові дії. В нас ресурсів постільки-поскільки. Насправді ми дуже сильно залежні від підтримки Заходу, але людей у нас вистачає для того, щоб вести цю війну, просто не вистачає мотивованих людей", - пояснив він.