"Виїхали за мить до її руйнування": історія рятувальниці із Маріуполя увійшла до музею "Голоси мирних"

Зараз родина живе у Дніпрі, у модернізованому будинку-гуртожитку. Кімнату вони отримали у рамках проєкту "ЯМаріуполь. Житло", участь в облаштуванні якого брав Фонд Ріната Ахметова. Наталія зізнається: зворушена цією допомогою до глибини душі, адже нова домівка дарує її родині відчуття захисту та впевненості у завтрашньому дні.

Події 2022 року жінка згадує з болем у серці. Тоді її чоловік працював рятувальником, а вона була при надії та піклувалася про маленького синочка. музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова Наталія розповіла, що найважчим було для неї бачити, як війна позначається на її дитині. Через стрес хлопчик почав заїкатися.

Рішення виїхати з Маріуполя приймалося важко та саме це врятувало родині життя. Сім’я евакуювалася з пожежної частини за лічені хвилини до її розстрілу. Та навіть попри жахіття, пережиті у рідному місті, Наталія мріє повернутися додому.

"Я народилась у місті Маріуполь і хочу додому. Я хочу, щоби все закінчилося і ми забули це, як страшний сон. Я хочу, щоби наші дітки не росли під звуки сирен. Я хочу, щоби в нашій країні більше ніколи такого не було", - каже Наталія.

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Колекція музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова налічує понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України. Розкажіть свою історію на порталі музею або за номером гарячої лінії 0 (800) 509 001

Проєкт "ЯМаріуполь. Житло" стартував у 2023 році. Він реалізується завдяки підтримці Уряду Франції та Міжнародної організації з міграції, а також низки державних установ України. Фонд Ріната Ахметова є системним партнером "ЯМаріуполь".

Фонд створює комфортні умови для проживання, а саме - облаштовує зони спільного користування: кухні, коворкінги, пральні, холи та дитячу кімнату. Перші соціальні гуртожитки, організовані в рамках проєкту "ЯМаріуполь. Житло", з’явилися у Дніпрі. Наступним містом, яке підхопило цю важливу ініціативу, став Київ. У столиці Фонд Ріната Ахметова планує створити комфортні умови проживання для понад 200 родин маріупольців.