"Выехали за мгновение до ее разрушения": история спасательницы из Мариуполя вошла в музей "Голоса мирных"

Сейчас семья живет в Днепре, в модернизированном доме-общежитии. Комнату они получили в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", участие в обустройстве которого принимал Фонд Рината Ахметова. Наталья признается: тронута этой помощью до глубины души, ведь новый дом дарит ее семье ощущение защиты и уверенности в завтрашнем дне.

События 2022 года женщина вспоминает с болью в сердце. Тогда ее муж работал спасателем, а она была при надежде и заботилась о маленьком сыночке. музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова Наталья рассказала, что самым тяжелым было для нее видеть, как война сказывается на ее ребенке. Из-за стресса мальчик начал заикаться.

Решение уехать из Мариуполя принималось тяжело и именно это спасло семье жизнь. Семья эвакуировалась из пожарной части за считанные минуты до ее расстрела. Но даже несмотря на ужасы, пережитые в родном городе, Наталья мечтает вернуться домой.

"Я родилась в городе Мариуполь и хочу домой. Я хочу, чтобы все закончилось и мы забыли это, как страшный сон. Я хочу, чтобы наши детки не росли под звуки сирен. Я хочу, чтобы в нашей стране больше никогда такого не было", - говорит Наталья.

Смотрите историю по ссылке.

Коллекция музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины. Расскажите свою историю на портале музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке Правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером "ЯМариуполь".

Фонд создает комфортные условия для проживания, а именно - обустраивает зоны общего пользования: кухни, коворкинги, прачечные, холлы и детскую комнату. Первые социальные общежития, организованные в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", появились в Днепре. Следующим городом, который подхватил эту важную инициативу, стал Киев. В столице Фонд Рината Ахметова планирует создать комфортные условия проживания для более 200 семей мариупольцев.