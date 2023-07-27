Виявляється, цей алкоголь покращує зір: заява окуліста

Яке спиртне гарно впливає на очі

За словами офтальмолога, мова йде про червоне вино, виготовлене з темних сортів винограду. Він містить у собі корисну речовину - ресвератрол.

Вона захищає зону сітківки ока. Ту саму, яка відповідає за чіткий та кольоровий зір.

"Хочеш додати у своє життя чіткий зір та його кольоровість, то не відмовляйся від олного келиху доброго червоного вина", - каже окуліст.

Лікарка додала, що ВООЗ так само рекомендує пити алкоголь, а саме 1 келих доброго червоного вина, але застерігає що надмірне вживання алкоголю призводить до виникнення хвороб.

Чим ще корисний ресвератрол

Дослідження говорять, що ресвератрол має такі корисні властивості:

знижує рівень холестерину

зміцнює стінки судин

виступає в якості антиоксиданту і антимутагену

має протизапальну дію

запобігає формуванню серцево-судинних захворювань, цукрового діабету

уповільнює розвиток раку і пригнічує новоутворення, розвиток і прогресування ракових клітин

Цікаво, що крім шкірки винограду ресвератрол також міститься в чорниці.

Важливо!

Майте на увазі, що безпечної дози алкоголю фактично не існує. Навіть якщо ви вживаєте зрідка - "на свята" чи тільки, якщо є привід, рано чи пізно ви можете збільшувати дозу чи частотність.

Від алкогольної залежності не застрахований абсолютно ніхто, і з цим треба рахуватись, коли починаєте з 1-2 келихів переходити до більшої кількості випитого за вечір.