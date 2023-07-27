Виявляється, цей алкоголь покращує зір: заява окуліста

Один з видів алкоголю, як виявилося, може бути корисним для зору завдяки вмісту певних речовин.
Про це розповіла окуліст Анна Пилипчук в Instagram.
За словами офтальмолога, мова йде про червоне вино, виготовлене з темних сортів винограду. Він містить у собі корисну речовину - ресвератрол.
Вона захищає зону сітківки ока. Ту саму, яка відповідає за чіткий та кольоровий зір.
"Хочеш додати у своє життя чіткий зір та його кольоровість, то не відмовляйся від олного келиху доброго червоного вина", - каже окуліст.
Лікарка додала, що ВООЗ так само рекомендує пити алкоголь, а саме 1 келих доброго червоного вина, але застерігає що надмірне вживання алкоголю призводить до виникнення хвороб.
Дослідження говорять, що ресвератрол має такі корисні властивості:
Цікаво, що крім шкірки винограду ресвератрол також міститься в чорниці.
Майте на увазі, що безпечної дози алкоголю фактично не існує. Навіть якщо ви вживаєте зрідка - "на свята" чи тільки, якщо є привід, рано чи пізно ви можете збільшувати дозу чи частотність.
Від алкогольної залежності не застрахований абсолютно ніхто, і з цим треба рахуватись, коли починаєте з 1-2 келихів переходити до більшої кількості випитого за вечір.
Раніше ми писали про дуже небезпечний алкоголь в літню спеку.
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