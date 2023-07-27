Оказывается, этот алкоголь улучшает зрение: заявление окулиста

Один из видов алкоголя, как оказалось, может оказаться полезным для зрения благодаря содержанию определенных веществ.
Об этом рассказала окулист Анна Пилипчук в Instagram .
По словам офтальмолога, речь идет о красном вине, изготовленном из темных сортов винограда. Он включает в себя полезное вещество - ресвератрол.
Оно защищает зону сетчатки глаза. Ту самую, которая отвечает за четкое и цветное зрение.
"Хочешь добавить в свою жизнь четкое зрение и его цветность, то не отказывайся от одного бокала хорошего красного вина", - говорит окулист.
Врач добавила, что ВОЗ также рекомендует пить алкоголь, а именно 1 бокал хорошего красного вина, но предостерегает, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к возникновению болезней.
Исследования говорят, что ресвератрол обладает следующими полезными свойствами:
Интересно, что кроме кожуры винограда ресвератрол также содержится в чернике.
Имейте в виду, что безопасной дозы алкоголя практически нет. Даже если вы употребляете изредка - "на праздники" или только если есть повод, рано или поздно вы можете увеличивать дозу или частотность.
От алкогольной зависимости не застрахован абсолютно никто, и с этим нужно считаться, когда начинаете с 1-2 бокалов переходить к большему количеству выпитого за вечер.
Раньше мы писали об очень опасном алкоголе в летнюю жару.
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