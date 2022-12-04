UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виявляється, чоловіки теж імітують оргазм. Розкрито справжні причини

Чому чоловіки імітують оргазм (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловіки теж, як і жінки, удаються до обману під час інтиму. Звісно, таке буває значно рідше, але причини у обох статей схожі.

Про це розповіли на сторінці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Чому чоловіки імітують оргазм?

Не хочуть образити свою партнерку, яка може відчути себе небажаною, некоханою, несексуальною, невмілою, бо для багатьох вважається, що секс має обов’язково закінчуватися оргазмом, хоча це не так.

Для того, щоб задовольнити потребу партнерки в синхронному оргазмі, що може підвищувати її самооцінку.

Деякі чоловіки імітують оргазм, щоб продемонструвати жінці більшу чуттєвість і сексуальність, чим є насправді.

Чоловік може кілька разів "перетерпіти" свій оргазм, намагаючись задовольнити партнерку, через що потім йому самому доведеться імітувати власний.

Бажання скоріше закінчити процес, відсутність інтересу до жінки, одноманітність і нудьга при зайнятті сексом.

Через фізичну неспроможність, обумовлену стресфакторами, прийомом алкоголю, ліків тощо, що може призвести до ускладнення отримання оргазму.

Фізіологічні проблеми, як головна причина

Слід зазначити, що основним спонукальним мотивом до імітації оргазму у чоловіків може бути відсутність еякуляції при статевому акті, що обумовлена патологією.

І все ж жінки досягли більшої майстерності в імітуванні оргазму.

Також читайте про найпоширеніші міфи про секс, в які в наш час соромно вірити.

Читайте РБК-Україна в Google News
интим